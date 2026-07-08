Эксперт рассказала, как пенсионерам получить дополнительные льготы

Краткий пересказ от РИА ИИ Пенсионеры могут получить ряд льгот, включая доплаты за иждивенцев, региональные выплаты ветеранам, компенсации за капремонт и налоговые вычеты после личного обращения и подачи заявления.

Часть льгот носит заявительный характер и закреплена федеральными и региональными законами, например, выплаты ветеранам труда и жертвам политических репрессий в некоторых регионах.

Пенсионеры могут подать заявление на получение жилищных субсидий, которые действуют во всех регионах России для семей с невысоким доходом.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пенсионеры могут получить ряд льгот, включая доплаты за иждивенцев, региональные выплаты ветеранам, компенсации за капремонт и налоговые вычеты, после личного обращения и подачи заявления в соответствующие инстанции, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

Система поддержки пенсионеров в России может быть проактивной и заявительной. Во втором случае при отсутствии заявления льготы не начисляются.

"Часть льгот носит заявительный характер. Речь идет о доплатах за иждивенцев, ряде региональных мер социальной поддержки, компенсациях расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также о многих налоговых вычетах, реализуемых через подачу декларации в налоговый орган", - сказала Кутарова.

Она уточнила, что такие меры закреплены федеральными и региональными законами. Например, в Краснодарском крае , Московской области и Санкт-Петербурге предусмотрены выплаты ветеранам труда и жертвам политических репрессий. По всей стране также действуют компенсации или освобождение от платы за капремонт для пожилых граждан.

"В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Татарстане можно оформить льготный или бесплатный проезд, но для этого необходимо получить социальную карту в МФЦ", - отметила Кутарова.