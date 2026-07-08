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Эксперт рассказала, как пенсионерам получить дополнительные льготы - РИА Новости, 08.07.2026
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05:03 08.07.2026
Эксперт рассказала, как пенсионерам получить дополнительные льготы

Доцент Кутарова: пенсионеры могут получить доплаты за иждивенцев

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пенсионеры могут получить ряд льгот, включая доплаты за иждивенцев, региональные выплаты ветеранам, компенсации за капремонт и налоговые вычеты после личного обращения и подачи заявления.
  • Часть льгот носит заявительный характер и закреплена федеральными и региональными законами, например, выплаты ветеранам труда и жертвам политических репрессий в некоторых регионах.
  • Пенсионеры могут подать заявление на получение жилищных субсидий, которые действуют во всех регионах России для семей с невысоким доходом.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пенсионеры могут получить ряд льгот, включая доплаты за иждивенцев, региональные выплаты ветеранам, компенсации за капремонт и налоговые вычеты, после личного обращения и подачи заявления в соответствующие инстанции, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
Система поддержки пенсионеров в России может быть проактивной и заявительной. Во втором случае при отсутствии заявления льготы не начисляются.
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"Часть льгот носит заявительный характер. Речь идет о доплатах за иждивенцев, ряде региональных мер социальной поддержки, компенсациях расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также о многих налоговых вычетах, реализуемых через подачу декларации в налоговый орган", - сказала Кутарова.
Она уточнила, что такие меры закреплены федеральными и региональными законами. Например, в Краснодарском крае, Московской области и Санкт-Петербурге предусмотрены выплаты ветеранам труда и жертвам политических репрессий. По всей стране также действуют компенсации или освобождение от платы за капремонт для пожилых граждан.
"В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Татарстане можно оформить льготный или бесплатный проезд, но для этого необходимо получить социальную карту в МФЦ", - отметила Кутарова.
По словам эксперта, пенсионеры также могут подать заявление на получение жилищных субсидий, которые действуют во всех регионах России для семей с невысоким доходом. При этом базовые пенсионные выплаты и часть надбавок всегда назначаются проактивно, то есть автоматически, заключила Кутарова.
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