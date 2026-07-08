В Луганске БПЛА ВСУ ударили по стоянке с машинами почты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотники ВСУ атаковали стоянки с автомобилями предприятий в Луганске.
- Повреждены гражданские грузовые автомобили, в том числе на территории служебного гаража ГУП ЛНР «Почта ЛНР».
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали в Луганске стоянку с автомобилями предприятия "Почта ЛНР", а также стоянки с автомобилями предприятий, занимающихся перевозкой продуктов, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18