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В ЛНР при атаках дронов на АЗС и кафе ранены два человека - РИА Новости, 08.07.2026
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14:50 08.07.2026
В ЛНР при атаках дронов на АЗС и кафе ранены два человека

Пасечник: в ЛНР при атаках дронов на АЗС и кафе ранены два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Луганской Народной Республике при атаках украинских дронов на АЗС и кафе ранены два человека.
  • Ранее при атаках украинских БПЛА на автомобили со вторника ранены три человека.
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Два человека ранены в Луганской Народной Республике при атаках украинских дронов на АЗС и кафе, сообщает глава региона Леонид Пасечник.
Ранее Пасечник сообщал, что при атаках украинских БПЛА на автомобили со вторника ранены три человека.
"В поселке Петровка Станично-Луганского муниципального округа в результате атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по автозаправочной станции серьезно ранен 79-летний мужчина", - написал Пасечник в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу, медики борются за его жизнь.
"В Новоайдарском муниципальном округе вражеский БПЛА атаковал кафе. Ранение получил 54-летний мужчина. После повторного удара здание общепита уничтожено полностью", - отметил Пасечник.
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