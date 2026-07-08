В ЛНР при атаках дронов на АЗС и кафе ранены два человека

ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Два человека ранены в Луганской Народной Республике при атаках украинских дронов на АЗС и кафе, сообщает глава региона Леонид Пасечник.

Он уточнил, что мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу, медики борются за его жизнь.