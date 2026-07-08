Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре

Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре

© REUTERS / Stoyan Nenov Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта из 28 пунктов.

Первый зампредседателя международного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что отказ Украины от плана подтверждает недоговороспособность и оторванность от реальности руководства страны.

Перминова считает, что попытки Киева диктовать условия Вашингтону являются политической недальновидностью и могут вызвать раздражение у Трампа.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сообщения о том, что Украина отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта, подтверждают недоговороспособность и абсолютную оторванность от реальности главарей киевского режима, заявила РИА Новости первый зампредседателя международного комитета Совфеда Елена Перминова.

Украина отвергла мирный план президента США , состоящий из 28 пунктов, и потребовала лучших условий для себя, пишет в среду New York Post, ссылаясь на украинских чиновников.

"Сообщения о том, что Украина отвергла предложенный Дональдом Трампом мирный план из 28 пунктов, подтверждают полную недоговороспособность и абсолютную оторванность от реальности главарей киевского режима", - отметила политик.

Перминова напомнила о позиции руководства России, что любой реальный процесс урегулирования должен строиться на признании сложившихся геополитических реалий на земле и учитывать те подходы, которые обсуждались лидерами России и США в Анкоридже.

"Однако в Киеве упорно отказываются смотреть правде в глаза", - отметила политик.

По ее мнению, очередной отказ от мирных инициатив наглядно демонстрирует, что бесконечное накачивание Украины западным оружием и сохранение текущего положения дел - это единственная стратегия выживания для Владимира Зеленского.