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В Совфеде прокомментировали отказ Украины от мирного плана Трампа - РИА Новости, 08.07.2026
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15:11 08.07.2026
В Совфеде прокомментировали отказ Украины от мирного плана Трампа

Перминова: отказ от мирного плана США говорит о недоговороспособности Киева

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта из 28 пунктов.
  • Первый зампредседателя международного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что отказ Украины от плана подтверждает недоговороспособность и оторванность от реальности руководства страны.
  • Перминова считает, что попытки Киева диктовать условия Вашингтону являются политической недальновидностью и могут вызвать раздражение у Трампа.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сообщения о том, что Украина отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта, подтверждают недоговороспособность и абсолютную оторванность от реальности главарей киевского режима, заявила РИА Новости первый зампредседателя международного комитета Совфеда Елена Перминова.
Украина отвергла мирный план президента США, состоящий из 28 пунктов, и потребовала лучших условий для себя, пишет в среду New York Post, ссылаясь на украинских чиновников.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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"Сообщения о том, что Украина отвергла предложенный Дональдом Трампом мирный план из 28 пунктов, подтверждают полную недоговороспособность и абсолютную оторванность от реальности главарей киевского режима", - отметила политик.
Перминова напомнила о позиции руководства России, что любой реальный процесс урегулирования должен строиться на признании сложившихся геополитических реалий на земле и учитывать те подходы, которые обсуждались лидерами России и США в Анкоридже.
"Однако в Киеве упорно отказываются смотреть правде в глаза", - отметила политик.
По ее мнению, очередной отказ от мирных инициатив наглядно демонстрирует, что бесконечное накачивание Украины западным оружием и сохранение текущего положения дел - это единственная стратегия выживания для Владимира Зеленского.
Сенатор также считает, что попытки Киева диктовать условия Вашингтону, заявлять о наличии неких "рычагов влияния" - это верх политической недальновидности. "Подобная наглость совершенно точно вызовет глубокое раздражение у Дональда Трампа, который известен своим прагматичным деловым подходом и искренним стремлением завершить конфликт", - заключила Перминова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФ
 
 
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