Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта из 28 пунктов.
- Первый зампредседателя международного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что отказ Украины от плана подтверждает недоговороспособность и оторванность от реальности руководства страны.
- Перминова считает, что попытки Киева диктовать условия Вашингтону являются политической недальновидностью и могут вызвать раздражение у Трампа.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сообщения о том, что Украина отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта, подтверждают недоговороспособность и абсолютную оторванность от реальности главарей киевского режима, заявила РИА Новости первый зампредседателя международного комитета Совфеда Елена Перминова.
"Сообщения о том, что Украина отвергла предложенный Дональдом Трампом мирный план из 28 пунктов, подтверждают полную недоговороспособность и абсолютную оторванность от реальности главарей киевского режима", - отметила политик.
Перминова напомнила о позиции руководства России, что любой реальный процесс урегулирования должен строиться на признании сложившихся геополитических реалий на земле и учитывать те подходы, которые обсуждались лидерами России и США в Анкоридже.
"Однако в Киеве упорно отказываются смотреть правде в глаза", - отметила политик.
По ее мнению, очередной отказ от мирных инициатив наглядно демонстрирует, что бесконечное накачивание Украины западным оружием и сохранение текущего положения дел - это единственная стратегия выживания для Владимира Зеленского.
Сенатор также считает, что попытки Киева диктовать условия Вашингтону, заявлять о наличии неких "рычагов влияния" - это верх политической недальновидности. "Подобная наглость совершенно точно вызовет глубокое раздражение у Дональда Трампа, который известен своим прагматичным деловым подходом и искренним стремлением завершить конфликт", - заключила Перминова.
Украина победила Россию, но есть нюанс
Вчера, 08:00