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Сборной Норвегии пришлось сменить отель в Майами перед четвертьфиналом ЧМ - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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22:36 08.07.2026
Сборной Норвегии пришлось сменить отель в Майами перед четвертьфиналом ЧМ

Сборная Норвегии сменила отель перед матчем ЧМ из-за шума стройки и плесени

© Соцсети сборной Норвегии Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Соцсети сборной Норвегии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Норвегии по футболу сменила отель перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира с командой Англии.
  • Причиной переезда стали неудовлетворительные условия проживания: плесень в номерах, плохая уборка и постоянный шум.
  • Издержки по переезду в более дорогой отель будет оплачивать Норвежская футбольная ассоциация (NFF).
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сборная Норвегии по футболу после одной ночи сменила отель перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира с командой Англии, сообщает NRK.
Норвежцы остановились в пригороде Майами - Форт-Лодердейле, где 11 июля пройдет их матч со сборной Англии. За размещение сборных отвечает Международная федерация футбола (ФИФА). По информации источника, в некоторых номерах была плесень, какие-то комнаты были плохо убраны. Также игроки жаловались на постоянный шум, так как у отеля располагалась строительная площадка и шестиполосная магистраль.
"Мы сменили отель. Были моменты, которые мы хотели изменить в местах нашего предыдущего проживания. В итоге мы решили принять меры, потому что мы пробудем здесь целую неделю. А матч, который нам предстоит сыграть, самый важный в карьере. Важно отметить, что ФИФА все это время была с нами на связи. ФИФА по-прежнему оплачивает 50 номеров, всю охрану, весь транспорт, как и в других предоставленных отелях. Они оказали нам невероятную помощь", – заявил телеканалу глава норвежской делегации Трульс Даэли.
Отмечается, что сборная Норвегии переехала в более дорогой отель, издержки будут оплачены Норвежской футбольной ассоциацией (NFF). На данный момент делегацию все устраивает.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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