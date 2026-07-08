Сборной Норвегии пришлось сменить отель в Майами перед четвертьфиналом ЧМ

Норвежцы остановились в пригороде Майами - Форт-Лодердейле, где 11 июля пройдет их матч со сборной Англии. За размещение сборных отвечает Международная федерация футбола (ФИФА). По информации источника, в некоторых номерах была плесень, какие-то комнаты были плохо убраны. Также игроки жаловались на постоянный шум, так как у отеля располагалась строительная площадка и шестиполосная магистраль.

"Мы сменили отель. Были моменты, которые мы хотели изменить в местах нашего предыдущего проживания. В итоге мы решили принять меры, потому что мы пробудем здесь целую неделю. А матч, который нам предстоит сыграть, самый важный в карьере. Важно отметить, что ФИФА все это время была с нами на связи. ФИФА по-прежнему оплачивает 50 номеров, всю охрану, весь транспорт, как и в других предоставленных отелях. Они оказали нам невероятную помощь", – заявил телеканалу глава норвежской делегации Трульс Даэли.