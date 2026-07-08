Рейтинг@Mail.ru
Онищенко рассказал, какие заболевания могут обостриться летом - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 08.07.2026
Онищенко рассказал, какие заболевания могут обостриться летом

Онищенко: сердечно-сосудистые заболевания могут обостриться летом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАкадемик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что летом могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы, эндокринные и почек.
  • Онищенко подчеркнул важность активного образа жизни и необходимость избегать длительного пребывания на диване.
  • Академик отметил, что перепады температуры летом при переходе с улицы в помещение не должны быть слишком сильными, а также важно периодически чистить кондиционер.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы, эндокринные и почек могут обостриться летом, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Сердечно-сосудистые заболевания, особенно у тех, у кого уже есть гипертония, ишемическая болезнь. Вот эта, опять же, температура влияет плохо. Организм потеет, как я уже говорил, кровь сгущается", - сказал он в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Онищенко рассказал, сколько видов инфекции могут переносить клещи
24 июня, 12:49
Академик добавил, что для сердца человека лучше, если он находится в естественном движении, даже при занятии тяжелым физическим трудом, главное - не лежать часами на диване.
"Заболевания дыхательной системы, они тоже для лета свойственны", - отметил Онищенко.
Он добавил, что перепады температуры летом при переходе с улицы в помещение не должны быть слишком сильными. По его словам, также важно не забывать чистить периодически кондиционер, потому что там накапливаются микробы и человек может заболеть, даже если будет держать оптимальную температуру.
"Эндокринные заболевания тоже важны, болезни почек, они тоже могут обостриться в этой связи. Вопросы с аллергией тоже стоят на повестке дня. Ну и, конечно же, инфекционные заболевания нам с вами не нужно забывать", - заключил Онищенко.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Онищенко посоветовал отказаться в жару от жирной пищи и алкоголя
1 июля, 15:45
 
ОбществоГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала