Онищенко рассказал, какие заболевания могут обостриться летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что летом могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы, эндокринные и почек.

Онищенко подчеркнул важность активного образа жизни и необходимость избегать длительного пребывания на диване.

Академик отметил, что перепады температуры летом при переходе с улицы в помещение не должны быть слишком сильными, а также важно периодически чистить кондиционер.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы, эндокринные и почек могут обостриться летом, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Сердечно-сосудистые заболевания, особенно у тех, у кого уже есть гипертония, ишемическая болезнь. Вот эта, опять же, температура влияет плохо. Организм потеет, как я уже говорил, кровь сгущается", - сказал он в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Академик добавил, что для сердца человека лучше, если он находится в естественном движении, даже при занятии тяжелым физическим трудом, главное - не лежать часами на диване.

"Заболевания дыхательной системы, они тоже для лета свойственны", - отметил Онищенко

Он добавил, что перепады температуры летом при переходе с улицы в помещение не должны быть слишком сильными. По его словам, также важно не забывать чистить периодически кондиционер, потому что там накапливаются микробы и человек может заболеть, даже если будет держать оптимальную температуру.