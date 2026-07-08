МОК утвердил квалификационную программу Олимпиады-2028 в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет утвердил квалификационную программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
- Квалификационные этапы в шести видах спорта пройдут в Токио, Шанхае, Монреале и Орландо.
- Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет утвердил квалификационную программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе (США), сообщается на сайте организации.
В Токио с 4 по 7 мая 2028 года пройдут соревнования по баскетболу 3х3, фристайлу на BMX, скалолазанию и скейтбордингу (парковый и уличный). Шанхай с 11 по 14 мая примет турниры по баскетболу 3х3, пляжному волейболу, фристайлу на BMX и скалолазанию. В Монреале 1 по 4 июня пройдут соревнования по флаг-футболу, пляжному волейболу, фристайлу на BMX и скейт-парку. В Орландо с 8 по 11 июня пройдут соревнования по флаг-футболу, пляжному волейболу, а также будут организованы скалодром и скейт-парк.
"Олимпийская квалификационная серия призвана приблизить квалификационные соревнования к болельщикам, сочетая спорт высоких достижений с атмосферой городского фестиваля", - говорится в сообщении.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 июля по 30 июля 2028 года.