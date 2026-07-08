МОК утвердил квалификационную программу Олимпиады-2028 в США

В Токио с 4 по 7 мая 2028 года пройдут соревнования по баскетболу 3х3, фристайлу на BMX, скалолазанию и скейтбордингу (парковый и уличный). Шанхай с 11 по 14 мая примет турниры по баскетболу 3х3, пляжному волейболу, фристайлу на BMX и скалолазанию. В Монреале 1 по 4 июня пройдут соревнования по флаг-футболу, пляжному волейболу, фристайлу на BMX и скейт-парку. В Орландо с 8 по 11 июня пройдут соревнования по флаг-футболу, пляжному волейболу, а также будут организованы скалодром и скейт-парк.