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МОК утвердил квалификационную программу Олимпиады-2028 в США - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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12:03 08.07.2026
МОК утвердил квалификационную программу Олимпиады-2028 в США

МОК утвердил квалификационную программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе

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Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет утвердил квалификационную программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
  • Квалификационные этапы в шести видах спорта пройдут в Токио, Шанхае, Монреале и Орландо.
  • Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет утвердил квалификационную программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе (США), сообщается на сайте организации.
Квалификационные этапы в шести видах спорта пройдут в Токио (Япония), Шанхае (Китай), Монреале (Канада) и Орландо (США). В каждом из городов будет проведен отбор в четырех видах спорта.
В Токио с 4 по 7 мая 2028 года пройдут соревнования по баскетболу 3х3, фристайлу на BMX, скалолазанию и скейтбордингу (парковый и уличный). Шанхай с 11 по 14 мая примет турниры по баскетболу 3х3, пляжному волейболу, фристайлу на BMX и скалолазанию. В Монреале 1 по 4 июня пройдут соревнования по флаг-футболу, пляжному волейболу, фристайлу на BMX и скейт-парку. В Орландо с 8 по 11 июня пройдут соревнования по флаг-футболу, пляжному волейболу, а также будут организованы скалодром и скейт-парк.
"Олимпийская квалификационная серия призвана приблизить квалификационные соревнования к болельщикам, сочетая спорт высоких достижений с атмосферой городского фестиваля", - говорится в сообщении.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 июля по 30 июля 2028 года.
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СпортЛос-АнджелесСШАТокиоЛетние Олимпийские игры 2028
 
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