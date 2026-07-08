Журова: Украина должна привыкать к новым правилам МОК по России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК отменил свои рекомендации об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
- Светлана Журова заявила, что после решения МОК у российских спортсменов появляется надежда на обязательное допуск к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры 2028 года.
- Журова отметила, что Украине и прибалтийским странам бесполезно бунтовать и устраивать провокации, так как российские спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что после решения Международного олимпийского комитета (МОК) представителям Украины и прибалтийских стран бесполезно ставить какие-либо преграды участию российских спортсменов в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе (США).
Во вторник МОК отменил свои рекомендации об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
"Мы знаем, что в некоторых странах существуют для наших спортсменов различные препоны по визам и каким-то другим моментам. И они после решения МОК могут их сохранить. Но у нас, по крайней мере, появляется надежда на то, что нас обязаны допустить на те соревнования, которые являются отбором на Олимпийские игры. А Украина и прибалтийские страны должны уже привыкать к тому, что теперь все будет именно так. И им бесполезно бунтовать, подговаривать кого-то из других стран и устраивать какие-то провокации. Мы все равно будем участвовать в соревнованиях на международной арене", - сказала Журова.