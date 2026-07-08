Журова: Украина должна привыкать к новым правилам МОК по России

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что после решения Международного олимпийского комитета (МОК) представителям Украины и прибалтийских стран бесполезно ставить какие-либо преграды участию российских спортсменов в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе (США).