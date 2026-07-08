Рейтинг@Mail.ru
Журова: Украина должна привыкать к новым правилам МОК по России - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 08.07.2026 (обновлено: 12:26 08.07.2026)
Журова: Украина должна привыкать к новым правилам МОК по России

Журова: Украине и Прибалтике бесполезно ставить преграды российским спортсменам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МОК отменил свои рекомендации об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
  • Светлана Журова заявила, что после решения МОК у российских спортсменов появляется надежда на обязательное допуск к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры 2028 года.
  • Журова отметила, что Украине и прибалтийским странам бесполезно бунтовать и устраивать провокации, так как российские спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что после решения Международного олимпийского комитета (МОК) представителям Украины и прибалтийских стран бесполезно ставить какие-либо преграды участию российских спортсменов в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе (США).
Во вторник МОК отменил свои рекомендации об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
"Мы знаем, что в некоторых странах существуют для наших спортсменов различные препоны по визам и каким-то другим моментам. И они после решения МОК могут их сохранить. Но у нас, по крайней мере, появляется надежда на то, что нас обязаны допустить на те соревнования, которые являются отбором на Олимпийские игры. А Украина и прибалтийские страны должны уже привыкать к тому, что теперь все будет именно так. И им бесполезно бунтовать, подговаривать кого-то из других стран и устраивать какие-то провокации. Мы все равно будем участвовать в соревнованиях на международной арене", - сказала Журова.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Захарова прокомментировала жалобы Украины на решение МОК по России
Вчера, 01:26
 
СпортУкраинаЛос-АнджелесСШАСветлана ЖуроваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФПрибалтика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    А. Зверев
    442
    666
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала