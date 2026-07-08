ОБСЕ проигнорировала трагедию в Старобельске, заявил Полянский

ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. ОБСЕ фактически не отреагировала на трагедию в Старобельске в ЛНР, ограничившись призывом швейцарского председательства к объективному расследованию, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.