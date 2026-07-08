Никитин прокомментировал работу ключевой транспортной инфраструктуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ключевая транспортная инфраструктура в России функционирует штатно.
- Минтранс делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ключевая транспортная инфраструктура в России функционирует штатно, делается все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
"Ключевые узлы: аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делается все для обеспечения топливом Крымского полуострова", - сказал министр.