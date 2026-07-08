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Никитин прокомментировал работу ключевой транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 08.07.2026
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18:10 08.07.2026 (обновлено: 18:32 08.07.2026)
Никитин прокомментировал работу ключевой транспортной инфраструктуры

Никитин: ключевая транспортная инфраструктура в России функционирует штатно

© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо | Перейти в медиабанк Министр транспорта России Андрей Никитин
 Министр транспорта России Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо
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Министр транспорта России Андрей Никитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ключевая транспортная инфраструктура в России функционирует штатно.
  • Минтранс делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ключевая транспортная инфраструктура в России функционирует штатно, делается все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
"Ключевые узлы: аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делается все для обеспечения топливом Крымского полуострова", - сказал министр.
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