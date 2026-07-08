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Спрос на топливо в России вырос примерно на треть, заявил Новак - РИА Новости, 08.07.2026
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18:04 08.07.2026 (обновлено: 19:12 08.07.2026)
Спрос на топливо в России вырос примерно на треть, заявил Новак

Новак: спрос на топливо в России вырос примерно на треть

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота АЗС в Москве
Работа АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть.
  • Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросам функционирования транспортного и топливного комплекса.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спрос на топливо в России вырос примерно на треть, сообщил вице-премьер России Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства на тему функционирования транспортного и топливного комплекса.
"Спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть", – сказал Новак.
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По его словам, это привело к нагрузкам на сети автозаправок, увеличению количества автомобилей на колонку и росту времени заправки. "Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей", - добавил вице-премьер.
Глава государства в среду собрал совещание с членами кабмина по вопросам функционирования транспортного и топливного комплекса в России. С докладами выступили Новак и министр транспорта РФ Андрей Никитин. Кроме того, в ходе совещания были затронуты вопросы, связанные с актуальной повесткой дня.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)
 
 
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