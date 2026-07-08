Спрос на топливо в России вырос примерно на треть, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть.
- Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросам функционирования транспортного и топливного комплекса.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спрос на топливо в России вырос примерно на треть, сообщил вице-премьер России Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства на тему функционирования транспортного и топливного комплекса.
По его словам, это привело к нагрузкам на сети автозаправок, увеличению количества автомобилей на колонку и росту времени заправки. "Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей", - добавил вице-премьер.
Глава государства в среду собрал совещание с членами кабмина по вопросам функционирования транспортного и топливного комплекса в России. С докладами выступили Новак и министр транспорта РФ Андрей Никитин. Кроме того, в ходе совещания были затронуты вопросы, связанные с актуальной повесткой дня.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.