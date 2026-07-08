Спрос на топливо в России вырос примерно на треть, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ Спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть.

Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросам функционирования транспортного и топливного комплекса.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спрос на топливо в России вырос примерно на треть, сообщил вице-премьер России Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства на тему функционирования транспортного и топливного комплекса.

"Спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть", – сказал Новак

По его словам, это привело к нагрузкам на сети автозаправок, увеличению количества автомобилей на колонку и росту времени заправки. "Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей", - добавил вице-премьер.

Глава государства в среду собрал совещание с членами кабмина по вопросам функционирования транспортного и топливного комплекса в России. С докладами выступили Новак и министр транспорта РФ Андрей Никитин. Кроме того, в ходе совещания были затронуты вопросы, связанные с актуальной повесткой дня.