Российская транспортная система сохраняет устойчивость, заявил Никитин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что транспортная система России выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость.
- Заявление было сделано во время совещания Владимира Путина с членами правительства.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Транспортная система России выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Уважаемый Владимир Владимирович, транспортная система России выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость. Все поставленные задачи продолжим решать в полном объеме", - сообщил министр во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.