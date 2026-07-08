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Навка обрадовалась снятию санкций с российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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10:13 08.07.2026 (обновлено: 12:27 08.07.2026)
Навка обрадовалась снятию санкций с российских спортсменов

Навка назвала решение МОК снять санкции с россиян долгожданной новостью

© РИА Новости / Шоу "На два слова"Татьяна Навка
Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Шоу "На два слова"
Татьяна Навка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Татьяна Навка назвала решение МОК снять санкции с российских спортсменов долгожданной новостью для всего российского спорта.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила РИА Новости, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов является долгожданной новостью для всего российского спорта.
Во вторник МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Я очень рада. Это победа для нашего российского спорта. Это долгожданная новость, конечно. Наши спортсмены смогут теперь отбираться и готовиться к Олимпийским играм и ко всем главным соревнованиям", - сказала Навка.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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7 июля, 20:12
 
СпортТатьяна НавкаМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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