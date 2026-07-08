Навка обрадовалась снятию санкций с российских спортсменов

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила РИА Новости, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов является долгожданной новостью для всего российского спорта.