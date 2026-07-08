Краткий пересказ от РИА ИИ Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением МОК отменить ограничения для российских спортсменов.

ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов.

Во вторник МОК отменил рекомендации международным спортивным организациям об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.

"Я крайне возмущена решением МОК. Правительство (Британии – ред.) неизменно заявляло, что российское государство не должно быть представлено в международном спорте… Мы по-прежнему солидарны с Украиной", - заявила министр, которую цитирует газета Independent

Она также бездоказательно обвинила РФ в пренебрежении антидопинговыми правилами.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности того, чтобы все спортсмены России получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил РИА Новости, что восстановление членства Олимпийского комитета РФ в МОК - это, возможно, самый важный шаг за последние годы, без которого полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх было невозможным.