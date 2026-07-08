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Министр культуры Британии возмутилась снятием МОК санкций с россиян - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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22:03 08.07.2026
Министр культуры Британии возмутилась снятием МОК санкций с россиян

Министр культуры Британии Нэнди возмутилась снятием МОК санкций с россиян

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
Здание штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением МОК отменить ограничения для российских спортсменов.
ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов.
Во вторник МОК отменил рекомендации международным спортивным организациям об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
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"Я крайне возмущена решением МОК. Правительство (Британии – ред.) неизменно заявляло, что российское государство не должно быть представлено в международном спорте… Мы по-прежнему солидарны с Украиной", - заявила министр, которую цитирует газета Independent.
Она также бездоказательно обвинила РФ в пренебрежении антидопинговыми правилами.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности того, чтобы все спортсмены России получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях.
Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил РИА Новости, что восстановление членства Олимпийского комитета РФ в МОК - это, возможно, самый важный шаг за последние годы, без которого полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх было невозможным.
В свою очередь, глава Олимпийского комитета и министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил РИА Новости, что это решение ускорит процесс возвращения российских атлетов на международную арену.
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СпортРоссияВеликобританияМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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