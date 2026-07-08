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В Минтрансе рассказали о работе автобусов на фоне ситуации с топливом - РИА Новости, 08.07.2026
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18:57 08.07.2026 (обновлено: 21:46 08.07.2026)
В Минтрансе рассказали о работе автобусов на фоне ситуации с топливом

Никитин: автобусные перевозки в России ведутся по расписанию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автобусные перевозки в России ведутся по расписанию, массовых срывов не зафиксировано.
  • Минтранс продолжает обновлять парк общественного транспорта, а объем перевозок за 5 месяцев 2026 года аналогичен прошлогоднему показателю, при этом отмечается рост перевозок на туристические направления.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Автобусные перевозки в России ведутся по расписанию, массовых срывов не зафиксировано, заявил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
"Автобусные перевозки общественным транспортом ведутся по расписанию... Массовых срывов не зафиксировано", - сообщил он.
Никитин доложил, что Минтранс продолжает обновлять парк общественного транспорта, а объем таких перевозок за 5 месяцев 2026 года аналогичен прошлогоднему показателю.
"Видим рост на турнаправления. В июне в города "Золотого кольца" - на 14%. В сторону городов-курортов Северного Кавказа - на 20%", - добавил он.
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