В Минтрансе рассказали о работе автобусов на фоне ситуации с топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автобусные перевозки в России ведутся по расписанию, массовых срывов не зафиксировано.
- Минтранс продолжает обновлять парк общественного транспорта, а объем перевозок за 5 месяцев 2026 года аналогичен прошлогоднему показателю, при этом отмечается рост перевозок на туристические направления.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Автобусные перевозки в России ведутся по расписанию, массовых срывов не зафиксировано, заявил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
"Автобусные перевозки общественным транспортом ведутся по расписанию... Массовых срывов не зафиксировано", - сообщил он.
Никитин доложил, что Минтранс продолжает обновлять парк общественного транспорта, а объем таких перевозок за 5 месяцев 2026 года аналогичен прошлогоднему показателю.
"Видим рост на турнаправления. В июне в города "Золотого кольца" - на 14%. В сторону городов-курортов Северного Кавказа - на 20%", - добавил он.