Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым, заявил Никитин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минтранс России делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров.
- Заявил глава ведомства Андрей Никитин.
МОСКВа, 8 июл - РИА Новости. Минтранс России делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров, заявил глава ведомства Андрей Никитин.
"Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров", - сообщил министр во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.