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Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым, заявил Никитин - РИА Новости, 08.07.2026
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18:43 08.07.2026
Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым, заявил Никитин

Никитин: Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым

© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо | Перейти в медиабанкМинистр транспорта России Андрей Никитин
Министр транспорта России Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL/Владимир Гердо
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Министр транспорта России Андрей Никитин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс России делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров.
  • Заявил глава ведомства Андрей Никитин.
МОСКВа, 8 июл - РИА Новости. Минтранс России делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров, заявил глава ведомства Андрей Никитин.
"Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров", - сообщил министр во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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