Минпросвещения определило нагрузку на школьников младших классов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября изменится объем учебной нагрузки учеников 1-4-х классов.
- Продолжительность аудиторной работы учеников будет составлять от 2966 до 3305 академических часов.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Объем учебной нагрузки учеников 1-4-х классов изменится с 1 сентября, следует из документа Минпросвещения, с которым ознакомилось РИА Новости.
До этого продолжительность их аудиторной работы составляла от 2954 до 3345 академических часов. Теперь же объем должен быть в пределах от 2966 до 3305 часов.
Накануне стало известно, что в России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская в беседе с РИА Новости объяснила это решение желанием создать более комфортные и безопасные условия образовательного процесса.
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