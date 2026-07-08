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Минпросвещения определило нагрузку на школьников младших классов - РИА Новости, 08.07.2026
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01:49 08.07.2026 (обновлено: 10:38 08.07.2026)
Минпросвещения определило нагрузку на школьников младших классов

Минпросвещения: объем нагрузки школьников младших классов вырастет до 3305 часов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУченицы на уроке математики
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября изменится объем учебной нагрузки учеников 1-4-х классов.
  • Продолжительность аудиторной работы учеников будет составлять от 2966 до 3305 академических часов.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Объем учебной нагрузки учеников 1-4-х классов изменится с 1 сентября, следует из документа Минпросвещения, с которым ознакомилось РИА Новости.
До этого продолжительность их аудиторной работы составляла от 2954 до 3345 академических часов. Теперь же объем должен быть в пределах от 2966 до 3305 часов.
Накануне стало известно, что в России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская в беседе с РИА Новости объяснила это решение желанием создать более комфортные и безопасные условия образовательного процесса.
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