Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября изменится объем учебной нагрузки учеников 1-4-х классов.

Продолжительность аудиторной работы учеников будет составлять от 2966 до 3305 академических часов.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Объем учебной нагрузки учеников 1-4-х классов изменится с 1 сентября, следует из документа Минпросвещения, с которым ознакомилось РИА Новости.

До этого продолжительность их аудиторной работы составляла от 2954 до 3345 академических часов. Теперь же объем должен быть в пределах от 2966 до 3305 часов.