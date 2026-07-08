Тульский губернатор назвал решение МОК по ОКР шагом к независимости спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России.

Дмитрий Миляев считает решение МОК важным шагом на пути к политической независимости спорта.

Миляев отметил, что для полной победы в этом вопросе еще предстоит много работы с международными спортивными организациями.

ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" губернатор Тульской области Дмитрий Миляев считает, что решение МОК временно восстановить в правах Олимпийский комитет России стало шагом на пути к политической независимости спорта.

Исполком Международного олимпийского комитата во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

« "Решение МОК — важный шаг на пути к политической независимости спорта… Все наши атлеты с нетерпением ждут, когда смогут доказать силу российского спорта на самых престижных турнирах", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что на пути к полной победе в этом вопросе еще много работы с международными спортивными организациями, но первый серьезный успех уже достигнут.

"Последовательная работа по восстановлению в правах наших спортсменов ведется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Большой труд был проделан командой Министерства спорта России и Олимпийского комитета России под руководством Михаила Дегтярева", - отметил Миляев.