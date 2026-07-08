Рейтинг@Mail.ru
Тульский губернатор назвал решение МОК по ОКР шагом к независимости спорта - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 08.07.2026
Тульский губернатор назвал решение МОК по ОКР шагом к независимости спорта

Миляев назвал решение МОК о членстве ОКР шагом на пути к независимости спорта

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в седьмом модуле программы развития кадрового резерва
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в седьмом модуле программы развития кадрового резерва - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России.
  • Дмитрий Миляев считает решение МОК важным шагом на пути к политической независимости спорта.
  • Миляев отметил, что для полной победы в этом вопросе еще предстоит много работы с международными спортивными организациями.
ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" губернатор Тульской области Дмитрий Миляев считает, что решение МОК временно восстановить в правах Олимпийский комитет России стало шагом на пути к политической независимости спорта.
Исполком Международного олимпийского комитата во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
«
"Решение МОК — важный шаг на пути к политической независимости спорта… Все наши атлеты с нетерпением ждут, когда смогут доказать силу российского спорта на самых престижных турнирах", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что на пути к полной победе в этом вопросе еще много работы с международными спортивными организациями, но первый серьезный успех уже достигнут.
"Последовательная работа по восстановлению в правах наших спортсменов ведется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Большой труд был проделан командой Министерства спорта России и Олимпийского комитета России под руководством Михаила Дегтярева", - отметил Миляев.
Тульский губернатор добавил, что возглавляемая им комиссия Госсовета совместно с Администрацией президента, Министерством спорта России и спортивной общественностью продолжит содействовать развитию отрасли, созданию комфортных условий для всех, кто любит спорт.
Футбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
СМИ: ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные
Вчера, 13:06
 
Дмитрий МиляевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    А. Зверев
    442
    666
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала