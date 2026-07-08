Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане

В МИД Казахстана опровергли сообщения о запуске дронов из страны в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев опроверг информацию о запуске БПЛА с территории республики для атак по объектам на территории России.

МИД Казахстана подчеркнул, что территория, воздушное пространство и инфраструктура страны не могут использоваться для действий, направленных против других государств.

АСТАНА, 8 июл - РИА Новости. Информация в некоторых СМИ о якобы запуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Казахстана для атак по объектам на территории России не соответствуют действительности, поделился комментарием с РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Ерлан Жетыбаев.

В МИД Казахстана отметили, что в последнее время в отдельных средствах массовой информации распространяются провокационные заявления о якобы возможном использовании территории Казахстана для запуска беспилотных летательных аппаратов, примененных при атаке на объекты на территории Российской Федерации.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Казахстан исходит из того, что его территория, воздушное пространство и инфраструктура не могут использоваться для осуществления действий, направленных против других государств.

"Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - добавили в МИД.

В ведомстве отметили, что республика последовательно проводит миролюбивую, сбалансированную и ответственную внешнюю политику, основанную на принципах добрососедства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела государств.

"Республика Казахстан неукоснительно соблюдает международное право и международные договорные обязательства, касающиеся обеспечения международной и региональной безопасности", - говорится в заявлении МИД.