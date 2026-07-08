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В МИД Казахстана опровергли сообщения о запуске дронов из страны в Россию - РИА Новости, 08.07.2026
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22:24 08.07.2026
В МИД Казахстана опровергли сообщения о запуске дронов из страны в Россию

В МИД Казахстана опровергли сообщения о запуске беспилотников из страны в Россию

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев опроверг информацию о запуске БПЛА с территории республики для атак по объектам на территории России.
  • МИД Казахстана подчеркнул, что территория, воздушное пространство и инфраструктура страны не могут использоваться для действий, направленных против других государств.
АСТАНА, 8 июл - РИА Новости. Информация в некоторых СМИ о якобы запуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Казахстана для атак по объектам на территории России не соответствуют действительности, поделился комментарием с РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Ерлан Жетыбаев.
В МИД Казахстана отметили, что в последнее время в отдельных средствах массовой информации распространяются провокационные заявления о якобы возможном использовании территории Казахстана для запуска беспилотных летательных аппаратов, примененных при атаке на объекты на территории Российской Федерации.
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"Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Казахстан исходит из того, что его территория, воздушное пространство и инфраструктура не могут использоваться для осуществления действий, направленных против других государств.
"Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - добавили в МИД.
В ведомстве отметили, что республика последовательно проводит миролюбивую, сбалансированную и ответственную внешнюю политику, основанную на принципах добрососедства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела государств.
"Республика Казахстан неукоснительно соблюдает международное право и международные договорные обязательства, касающиеся обеспечения международной и региональной безопасности", - говорится в заявлении МИД.
Казахстанские дипломаты призвали представителей СМИ и иных лиц руководствоваться исключительно проверенными фактами и воздерживаться от распространения недостоверной информации.
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