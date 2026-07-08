Названы вузы с самыми большими зарплатами выпускников

Краткий пересказ от РИА ИИ МГИМО возглавляет рейтинг российских вузов по зарплате выпускников юридического направления с медианной зарплатой 230 тысяч рублей.

В топ-20 вошли вузы, выпускники которых востребованы в различных юридических сферах, включая корпоративный юридический консалтинг и судебную систему.

Разрыв между первым (МГИМО) и двадцатым местом составляет 140 тысяч рублей, что свидетельствует о высокой востребованности выпускников топовых вузов на рынке труда.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МГИМО возглавляет рейтинг российских вузов по зарплате выпускников юридического направления - медианная зарплата таких специалистов составляет 230 тысяч рублей, в топ по этому показателю также вошли МГУ, СПбГУ и НИУ ВШЭ, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

В топ-20 вошли вузы, выпускники которых традиционно востребованы в корпоративном юридическом консалтинге, судебной системе, прокуратуре, адвокатуре, международном праве.

МГИМО вновь подтверждает статус абсолютного лидера: медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза - 230 тысяч рублей в месяц (+5% к 2025 году). На втором месте - МГУ им. Ломоносова (200 тысяч рублей, +5%). Третье место делят два вуза: СПбГУ и НИУ ВШЭ (медианная зарплата выпускников по 180 тысяч рублей). Оба университета показали отличную динамику (+13% к 2025 году)", - указали авторы исследования.

На четвертом месте - сразу три вуза: МГЮА им. Кутафина, Финансовый университет при Правительстве РФ и ВАВТ Минэкономразвития (по 160 тысяч рублей). МГЮА и Финансовый университет прибавили 7%. Медианные зарплаты выпускников ВАВТ выросли за год на 14%. На пятом месте оказался РЭУ им. Плеханова (150 тысяч рублей, +11%).

На шестом месте - Казанский (Приволжский) федеральный университет (135 тысяч рублей, +4%). Седьмое место занимает Московский университет МВД РФ им. Кикотя (130 тысяч рублей, +8%). Восьмое место делят два университета: Государственный университет управления и ННГУ им. Лобачевского (по 127 тысяч рублей). Оба вуза прибавили по 10%.

На девятом месте находятся РГГУ, РАНХиГС и Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) с медианной зарплатой выпускников 125 тысяч рублей. РГГУ совершил рывок на две позиции (+19%), показав лучшую динамику среди вузов России, выпускающих юристов. Зарплаты выпускников РАНХиГС выросли на 14%, а ВГУЮ (РПА Минюста) - на 4%.

Десятое место занимают сразу три вуза: Пермский государственный национальный исследовательский университет, Военный университет им. князя Александра Невского Минобороны РФ и Российский государственный университет правосудия им. Лебедева (по 120 тысяч рублей). Зарплаты юристов, окончивших пермский университет, выросли на 9%, а двух других вузов - на 14%.

Нижний порог рейтинга в текущем году соответствует медианной зарплате выпускников в 90 тысяч рублей: на 20-м месте - Рязанский госуниверситет им. Есенина и Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ).