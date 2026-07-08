Джокович сравнил себя с Месси

Краткий пересказ от РИА ИИ Новак Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Уимблдона в пяти сетах, проведя на корте 5 часов 15 минут и побив рекорд продолжительности четвертьфинальных матчей.

Джокович стал рекордсменом турниров Большого шлема по количеству пятисетовых матчей (50), опередив Стэна Вавринку.

В полуфинале турнира Большого шлема Джокович сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович после его сравнения с чемпионом мира по футболу и восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси заявил, что был бы рад тоже играть свои матчи 90 минут.

Во вторник 39-летний Джокович в пяти сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Уимблдона со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4). Теннисисты провели на корте 5 часов 15 минут и побили рекорд продолжительности четвертьфинальных матчей на Уимблдоне.

После матча на пресс-конференции один из журналистов начал оценивать выступление Джоковича, сравнив его с Месси, который в идентичном возрасте показывает высокий уровень игры.

"Было бы неплохо играть по 90 минут, как он. У меня есть выходной и это хорошо", - заявил Джокович на пресс-конференции, фрагмент которой на своей странице в соцсети Х приводит аккаунт The Tennis Letter.

Джокович стал рекордсменом турниров Большого шлема по количеству пятисетовых матчей (50), по этому показателю он опередил швейцарца Стэна Вавринку (49). Серб является семикратным чемпионом Уимблдона. В полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема он сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.