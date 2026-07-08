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Джокович сравнил себя с Месси - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Теннис
 
10:37 08.07.2026 (обновлено: 12:27 08.07.2026)
Джокович сравнил себя с Месси

Джокович после сравнений с Месси заявил, что был бы рад играть 90 минут

© пресс-служба УимблдонаСербский теннисист Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© пресс-служба Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Уимблдона в пяти сетах, проведя на корте 5 часов 15 минут и побив рекорд продолжительности четвертьфинальных матчей.
  • Джокович стал рекордсменом турниров Большого шлема по количеству пятисетовых матчей (50), опередив Стэна Вавринку.
  • В полуфинале турнира Большого шлема Джокович сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович после его сравнения с чемпионом мира по футболу и восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси заявил, что был бы рад тоже играть свои матчи 90 минут.
Во вторник 39-летний Джокович в пяти сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Уимблдона со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4). Теннисисты провели на корте 5 часов 15 минут и побили рекорд продолжительности четвертьфинальных матчей на Уимблдоне.
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07 июля 2026 • начало в 19:40
Завершен
Феликс Оже-Альяссим
2 : 36:76:33:67:66:7
Новак Джокович
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После матча на пресс-конференции один из журналистов начал оценивать выступление Джоковича, сравнив его с Месси, который в идентичном возрасте показывает высокий уровень игры.
"Было бы неплохо играть по 90 минут, как он. У меня есть выходной и это хорошо", - заявил Джокович на пресс-конференции, фрагмент которой на своей странице в соцсети Х приводит аккаунт The Tennis Letter.
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7 июля, 19:18
Джокович стал рекордсменом турниров Большого шлема по количеству пятисетовых матчей (50), по этому показателю он опередил швейцарца Стэна Вавринку (49). Серб является семикратным чемпионом Уимблдона. В полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема он сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Месси принимает участие в чемпионате мира по футболу 2026 года. В среду сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала турнира со счетом 3:2, уступая 0:2 до 79-й минуты встречи. Месси отметился голом, результативной передачей и был признан лучшим игроком встречи в четвертый раз на текущем чемпионате мира. В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет против команды Швейцарии. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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