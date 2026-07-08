Месси прокомментировал волевую победу над сборной Египта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Аргентины по футболу одержала волевую победу над командой Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал.
- Лионель Месси назвал камбэк своей команды невероятным и отметил, что аргентинцы никогда не сдаются и борются до конца.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал невероятным камбэк его команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Египта.
"Рад, что мы прошли дальше, это было действительно тяжело. Нам снова пришлось помучиться, но это же чемпионат мира. Каждый матч проходит так. Наконец мы все можем выдохнуть, учитывая то, как складывался матч. Но эта команда никогда не сдается и борется до конца. Это просто невероятно, что наша команда сделала сегодня", - сказал Месси, которого цитирует аккаунт сборной Аргентины в соцсети Х.