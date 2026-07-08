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Месси прокомментировал волевую победу над сборной Египта - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
00:46 08.07.2026
Месси прокомментировал волевую победу над сборной Египта

Месси назвал невероятным камбэк сборной Аргентины в матче с египтянами

© пресс-служба Кубка мираЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© пресс-служба Кубка мира
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины по футболу одержала волевую победу над командой Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал.
  • Лионель Месси назвал камбэк своей команды невероятным и отметил, что аргентинцы никогда не сдаются и борются до конца.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал невероятным камбэк его команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Египта.
Во вторник действующие чемпионы мира аргентинцы одержали в Атланте волевую победу со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал турнира в США, Канаде и Мексике. Месси не реализовал пенальти в первом тайме, а во втором забил гол и отдал результативную передачу.
"Рад, что мы прошли дальше, это было действительно тяжело. Нам снова пришлось помучиться, но это же чемпионат мира. Каждый матч проходит так. Наконец мы все можем выдохнуть, учитывая то, как складывался матч. Но эта команда никогда не сдается и борется до конца. Это просто невероятно, что наша команда сделала сегодня", - сказал Месси, которого цитирует аккаунт сборной Аргентины в соцсети Х.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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