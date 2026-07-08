Месси прокомментировал волевую победу над сборной Египта

"Рад, что мы прошли дальше, это было действительно тяжело. Нам снова пришлось помучиться, но это же чемпионат мира. Каждый матч проходит так. Наконец мы все можем выдохнуть, учитывая то, как складывался матч. Но эта команда никогда не сдается и борется до конца. Это просто невероятно, что наша команда сделала сегодня", - сказал Месси, которого цитирует аккаунт сборной Аргентины в соцсети Х.