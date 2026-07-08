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Мельникова сравнила ощущение безопасности в Москве и в Чикаго - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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22:31 08.07.2026
Мельникова сравнила ощущение безопасности в Москве и в Чикаго

Мельникова заявила, что в Москве гораздо безопаснее, чем в Чикаго

© Фото : Социальные сети Ангелины МельниковойАнгелина Мельникова
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Социальные сети Ангелины Мельниковой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заявила, что не чувствует себя в Чикаго в безопасности.
  • Мельникова отметила, что в России, в частности в Москве, она не испытывает подобных опасений.
  • В своем Telegram-канале гимнастка рассказала о случае в магазине в Чикаго, когда продавец предостерег ее от ношения крупных сумм денег.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что не чувствует себя в Чикаго в безопасности, добавив, что у нее никогда не возникало подобного ощущения в России.
Мельникова находится в отпуске в США, где также проводит мастер-классы для детей.
«
"Мне говорили, что Чикаго - криминальный город. Я почувствовала это на своем опыте. Однажды в магазине я открыла кошелек, а там лежало несколько сотен долларов. Продавец мне прямо сказал: "Ты, что, с ума сошла с такими деньгами ходить в Чикаго?" Я даже испугалась! Когда живешь в России, кажется, что мир везде такой же безопасный. В Москве ты не боишься, что у тебя кто-то что-то сворует", - написала Мельникова в своем Telegram-канале.
"При этом когда путешествуешь по другим странам, понимаешь, что это реальная проблема. Всегда советуют держать сумки при себе, не носить крупные суммы денег и вообще быть осторожной. В Чикаго у меня действительно иногда возникало это неприятное ощущение небезопасности, к которому я совсем не привыкла", - добавила она.
Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в командном многоборье, также на ее счету серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр. Россиянка является трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.
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Ангелина МельниковаСпортСпортивная гимнастика
 
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