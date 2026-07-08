Мельникова сравнила ощущение безопасности в Москве и в Чикаго

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"Мне говорили, что Чикаго - криминальный город. Я почувствовала это на своем опыте. Однажды в магазине я открыла кошелек, а там лежало несколько сотен долларов. Продавец мне прямо сказал: "Ты, что, с ума сошла с такими деньгами ходить в Чикаго?" Я даже испугалась! Когда живешь в России, кажется, что мир везде такой же безопасный. В Москве ты не боишься, что у тебя кто-то что-то сворует", - написала Мельникова в своем Telegram-канале.