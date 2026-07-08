МЧС ликвидирует последствия паводка в Кизилюртовском районе Дагестана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кизилюртовском районе Дагестана произошел критический подъем уровня воды в реке Сулак, что привело к активному размыву береговой линии.
- МЧС России ликвидирует последствия неблагоприятных погодных явлений, спасатели оказывают адресную помощь людям.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия комплекса неблагоприятных погодных явлений в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщило ГУ МЧС России по республике.
Ранее сообщалось, что в Кизилюртовского районе Дагестана произошел критический подъем уровня воды в реке Сулак, что привело к активному размыву береговой линии. Наиболее сложная ситуация наблюдается в селах Манапкала, Нижний Чирюрт, Султанянгиюрт и Нечаевка.
"Организован мониторинг, ведется оценка состояния береговой зоны. Спасатели МЧС России оказывают адресную помощь людям ... По итогам заседания оперативным штабом был утвержден комплекс превентивных мер", - говорится в сообщении.
Кроме того, главе Кизилюртовского района рекомендовано организовать мероприятия по оповещению и эвакуации жителей из зон возможного затопления, расположенных вдоль русла реки Сулак. Всего к работам привлечено более 200 человек и 75 единиц техники.
Отмечается, что ситуация с паводковой обстановкой находится на особом контроле руководства ГУ МЧС России по Республике Дагестан.