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МЧС ликвидирует последствия паводка в Кизилюртовском районе Дагестана - РИА Новости, 08.07.2026
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23:49 08.07.2026
МЧС ликвидирует последствия паводка в Кизилюртовском районе Дагестана

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия паводка в Кизилюртовском районе Дагестана

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кизилюртовском районе Дагестана произошел критический подъем уровня воды в реке Сулак, что привело к активному размыву береговой линии.
  • МЧС России ликвидирует последствия неблагоприятных погодных явлений, спасатели оказывают адресную помощь людям.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия комплекса неблагоприятных погодных явлений в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщило ГУ МЧС России по республике.
Ранее сообщалось, что в Кизилюртовского районе Дагестана произошел критический подъем уровня воды в реке Сулак, что привело к активному размыву береговой линии. Наиболее сложная ситуация наблюдается в селах Манапкала, Нижний Чирюрт, Султанянгиюрт и Нечаевка.
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"Организован мониторинг, ведется оценка состояния береговой зоны. Спасатели МЧС России оказывают адресную помощь людям ... По итогам заседания оперативным штабом был утвержден комплекс превентивных мер", - говорится в сообщении.
Кроме того, главе Кизилюртовского района рекомендовано организовать мероприятия по оповещению и эвакуации жителей из зон возможного затопления, расположенных вдоль русла реки Сулак. Всего к работам привлечено более 200 человек и 75 единиц техники.
Отмечается, что ситуация с паводковой обстановкой находится на особом контроле руководства ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
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ПроисшествияРоссияКизилюртовский районРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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