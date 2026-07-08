Краткий пересказ от РИА ИИ Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности.

Она подчеркнула, что семья является опорой государства и играет важную роль в формировании духовных и нравственных ценностей.

Матвиенко призвала беречь близких и стремиться к счастливым семьям.

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив роль семьи в формировании духовных и нравственных ценностей, в развитии государства.

России ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и верности.

Матвиенко отметила, что этот праздник напоминает о том, что семья наполняет жизнь каждого человека особым смыслом, помогает преодолевать любые трудности. Символична дата его проведения 8 июля – день памяти русских православных святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, подчеркнула она.

"Крепкие и дружные семьи – это опора государства", - цитирует слова спикера СФ пресс-служба верхней палаты парламента.

По словам сенатора, жизнь человека в современном мире стремительно меняется, но есть то, что должно быть неизменным, что навсегда останется с нами – любовь, верность, готовность к самопожертвованию ради близких.

"Именно семья служит связующим звеном между поколениями, помогает развиваться, учит ответственности, формирует духовные и нравственные ценности, которые являются для многонационального народа России источником внутренней силы и единства. Взаимоотношения родителей должны быть для детей достойным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу", - говорится в поздравлении.