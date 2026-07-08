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Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2026
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08:13 08.07.2026
Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности

Матвиенко: крепкие и дружные семьи являются опорой государства

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности.
  • Она подчеркнула, что семья является опорой государства и играет важную роль в формировании духовных и нравственных ценностей.
  • Матвиенко призвала беречь близких и стремиться к счастливым семьям.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив роль семьи в формировании духовных и нравственных ценностей, в развитии государства.
В России ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и верности.
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Матвиенко отметила, что этот праздник напоминает о том, что семья наполняет жизнь каждого человека особым смыслом, помогает преодолевать любые трудности. Символична дата его проведения 8 июля – день памяти русских православных святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, подчеркнула она.
"Крепкие и дружные семьи – это опора государства", - цитирует слова спикера СФ пресс-служба верхней палаты парламента.
По словам сенатора, жизнь человека в современном мире стремительно меняется, но есть то, что должно быть неизменным, что навсегда останется с нами – любовь, верность, готовность к самопожертвованию ради близких.
"Именно семья служит связующим звеном между поколениями, помогает развиваться, учит ответственности, формирует духовные и нравственные ценности, которые являются для многонационального народа России источником внутренней силы и единства. Взаимоотношения родителей должны быть для детей достойным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу", - говорится в поздравлении.
По словам Матвиенко, нужно беречь своих близких. "Находите для них добрые слова, проявляйте заботу и внимание. Пусть ваши семьи будут счастливыми", - отметила она.
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