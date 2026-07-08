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В России пересчитают манулов - РИА Новости, 08.07.2026
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13:18 08.07.2026 (обновлено: 13:27 08.07.2026)
В России пересчитают манулов

Петрова: сотрудники НИИ и заповедников оценят численность манула в России

© Московский зоопаркМанул
Манул - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Московский зоопарк
Манул. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники заповедников, научно-исследовательских институтов и национальных парков оценят численность манула на территории России.
  • Ученые исследуют места обитания манула в Республике Алтай, Республике Тыва, Забайкальском крае, а также проведут расширенные полевые исследования в Красноярском крае и Республике Бурятия.
  • Для оценки плотности популяции манулов будет применяться трудоемкий, но точный метод случайных столкновений (REM).
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники заповедников, научно-исследовательских институтов и национальных парков оценят численность манула на территории России, рассказала директор межрегиональной ассоциации "Ирбис" Дарья Петрова.
"Сотрудники заповедников, научно-исследовательских институтов и национальных парков изучат группировки манулов в границах особо охраняемых природных территорий: исследуют характер заселенности, определят численность вида при разных условиях среды, а потом экстраполируют полученные данные на другие территории с учетом разной степени их пригодности для обитания манула", - цитируются в релизе ассоциации слова Петровой.
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Она отметила, что данные ученых станут огромным подспорьем для разработки мер эффективной охраны манула.
По данным ассоциации, с июля по конец октября ученые исследуют места обитания манула в Республике Алтай, Республике Тыва и Забайкальском крае, дополнительно проведут расширенные полевые исследования в Красноярском крае и Республике Бурятия, что позволит отработать методы оценки экологических факторов, способствующих благополучию манула.
Межрегиональная ассоциация "Ирбис" реализует проект совместно с компанией "Марс" и Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН)
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"Мы будем применять модель случайных столкновений, REM, RandomEncounter Model, – этот метод трудоемкий, но точный и не требует определения отдельных особей. Метод основан на модели компьютерного зрения и позволит ученым оценить скорость передвижения манулов, их суточный ход, частоту фиксации зверей фотоловушками и точно посчитать плотность популяции на пробных полигонах – в Сайлюгемском национальном парке, заповедниках "Даурский" в Забайкальском крае и "Убсунурская котловина" в Туве", - приводит пресс-служба ассоциации слова координатора проекта и старшего научного сотрудника ИПЭЭ РАН Хосе А. Эрнандес-Бланко.
Участие в полевых работах примут добровольцы движения "По следам снежного барса", отметили в организации.
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