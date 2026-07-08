В России пересчитают манулов

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники заповедников, научно-исследовательских институтов и национальных парков оценят численность манула на территории России.

Ученые исследуют места обитания манула в Республике Алтай, Республике Тыва, Забайкальском крае, а также проведут расширенные полевые исследования в Красноярском крае и Республике Бурятия.

Для оценки плотности популяции манулов будет применяться трудоемкий, но точный метод случайных столкновений (REM).

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники заповедников, научно-исследовательских институтов и национальных парков оценят численность манула на территории России, рассказала директор межрегиональной ассоциации "Ирбис" Дарья Петрова.

"Сотрудники заповедников, научно-исследовательских институтов и национальных парков изучат группировки манулов в границах особо охраняемых природных территорий: исследуют характер заселенности, определят численность вида при разных условиях среды, а потом экстраполируют полученные данные на другие территории с учетом разной степени их пригодности для обитания манула", - цитируются в релизе ассоциации слова Петровой.

Она отметила, что данные ученых станут огромным подспорьем для разработки мер эффективной охраны манула.

По данным ассоциации, с июля по конец октября ученые исследуют места обитания манула в Республике Алтай Республике Тыва и Забайкальском крае, дополнительно проведут расширенные полевые исследования в Красноярском крае и Республике Бурятия, что позволит отработать методы оценки экологических факторов, способствующих благополучию манула.

Межрегиональная ассоциация "Ирбис" реализует проект совместно с компанией "Марс" и Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН)

"Мы будем применять модель случайных столкновений, REM, RandomEncounter Model, – этот метод трудоемкий, но точный и не требует определения отдельных особей. Метод основан на модели компьютерного зрения и позволит ученым оценить скорость передвижения манулов, их суточный ход, частоту фиксации зверей фотоловушками и точно посчитать плотность популяции на пробных полигонах – в Сайлюгемском национальном парке, заповедниках "Даурский" в Забайкальском крае и "Убсунурская котловина" в Туве", - приводит пресс-служба ассоциации слова координатора проекта и старшего научного сотрудника ИПЭЭ РАН Хосе А. Эрнандес-Бланко.