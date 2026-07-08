Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган с усмешкой приветствовал Макрона, приехавшего в темных очках - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 08.07.2026 (обновлено: 16:45 08.07.2026)
Эрдоган с усмешкой приветствовал Макрона, приехавшего в темных очках

Эрдоган с усмешкой приветствовал Макрона, приехавшего на саммит в темных очках

© REUTERS / Umit BektasОфициальная церемония фотографирования лидеров НАТО в Анкаре. 8 июля 2026
Официальная церемония фотографирования лидеров НАТО в Анкаре. 8 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Официальная церемония фотографирования лидеров НАТО в Анкаре. 8 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на официальную церемонию фотографирования лидеров НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках.
  • Появление Макрона в темных очках вызвало усмешку у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
  • Накануне главного дня саммита Макрон предпринял неудачную попытку поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с усмешкой приветствовал своего французского коллегу Эммануэля Макрона, который прибыл на официальную церемонию фотографирования лидеров НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит НАТО проходит в столице Турции Анкаре 7-8 июля.
Появления Макрона на международных форумах в солнцезащитных очках уже становились предметом насмешек. В частности пользователи сети высмеяли французского лидера, когда он пришел в темных очках на Всемирный экономический форум в Давосе в январе.
Неловкая попытка: жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать ей руку - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать ей руку
7 июля, 23:02
В среду в Анкаре проходила церемония фотографирования лидеров стран НАТО. Перед ней Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте приветствовали каждого представителя страны альянса. Единственным, кто пришел в солнцезащитных очках, оказался Макрон - турецкий лидер, пожимая руку французскому коллеге, не стал скрывать ухмылки.
Во вторник, накануне главного дня саммита, Макрон предпринял неудачную попытку поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган. Наклонившись и почти коснувшись руки губами, он понял, что супруга президента Турции с усилием тянет ее в противоположную сторону. Тогда французский президент вернулся в исходное положение, попытавшись сгладить казус широкой улыбкой.
Макрон не в первый раз попадает в неловкие ситуации при встречах с Эрдоганом. В мае 2025 года турецкий лидер на саммите Европейского политического сообщества взял главу французского президента за палец и долго не отпускал. Тогда Макрон смог освободить от хватки Эрдогана один палец, но турецкий лидер удерживал еще как минимум десять секунд другой палец коллеги из Парижа, улыбаясь и не вставая с места.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее, комментируя одно из появлений Макрона в очках на публичном мероприятии, предположил, что причиной этому могла стать новая пощечина от супруги президента Брижит.
В мае 2025 года лидер Франции с супругой прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Президент Франции Эммануэль Макрон в солнцезащитных очках в Париже - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен
7 июля, 16:41
 
В миреТурцияАнкара (провинция)ДавосЭммануэль МакронРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОЭмине Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала