Эрдоган с усмешкой приветствовал Макрона, приехавшего в темных очках

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на официальную церемонию фотографирования лидеров НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках.

Появление Макрона в темных очках вызвало усмешку у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Накануне главного дня саммита Макрон предпринял неудачную попытку поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган.

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с усмешкой приветствовал своего французского коллегу Эммануэля Макрона, который прибыл на официальную церемонию фотографирования лидеров НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках, передает корреспондент РИА Новости.

Саммит НАТО проходит в столице Турции Анкаре 7-8 июля.

Появления Макрона на международных форумах в солнцезащитных очках уже становились предметом насмешек. В частности пользователи сети высмеяли французского лидера, когда он пришел в темных очках на Всемирный экономический форум в Давосе в январе.

В среду в Анкаре проходила церемония фотографирования лидеров стран НАТО. Перед ней Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте приветствовали каждого представителя страны альянса. Единственным, кто пришел в солнцезащитных очках, оказался Макрон - турецкий лидер, пожимая руку французскому коллеге, не стал скрывать ухмылки.

Во вторник, накануне главного дня саммита, Макрон предпринял неудачную попытку поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган. Наклонившись и почти коснувшись руки губами, он понял, что супруга президента Турции с усилием тянет ее в противоположную сторону. Тогда французский президент вернулся в исходное положение, попытавшись сгладить казус широкой улыбкой.

Макрон не в первый раз попадает в неловкие ситуации при встречах с Эрдоганом. В мае 2025 года турецкий лидер на саммите Европейского политического сообщества взял главу французского президента за палец и долго не отпускал. Тогда Макрон смог освободить от хватки Эрдогана один палец, но турецкий лидер удерживал еще как минимум десять секунд другой палец коллеги из Парижа, улыбаясь и не вставая с места.

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее, комментируя одно из появлений Макрона в очках на публичном мероприятии, предположил, что причиной этому могла стать новая пощечина от супруги президента Брижит.