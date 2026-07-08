Эрдоган с усмешкой приветствовал Макрона, приехавшего в темных очках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на официальную церемонию фотографирования лидеров НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках.
- Появление Макрона в темных очках вызвало усмешку у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
- Накануне главного дня саммита Макрон предпринял неудачную попытку поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с усмешкой приветствовал своего французского коллегу Эммануэля Макрона, который прибыл на официальную церемонию фотографирования лидеров НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит НАТО проходит в столице Турции Анкаре 7-8 июля.
В среду в Анкаре проходила церемония фотографирования лидеров стран НАТО. Перед ней Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте приветствовали каждого представителя страны альянса. Единственным, кто пришел в солнцезащитных очках, оказался Макрон - турецкий лидер, пожимая руку французскому коллеге, не стал скрывать ухмылки.
Во вторник, накануне главного дня саммита, Макрон предпринял неудачную попытку поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган. Наклонившись и почти коснувшись руки губами, он понял, что супруга президента Турции с усилием тянет ее в противоположную сторону. Тогда французский президент вернулся в исходное положение, попытавшись сгладить казус широкой улыбкой.
Макрон не в первый раз попадает в неловкие ситуации при встречах с Эрдоганом. В мае 2025 года турецкий лидер на саммите Европейского политического сообщества взял главу французского президента за палец и долго не отпускал. Тогда Макрон смог освободить от хватки Эрдогана один палец, но турецкий лидер удерживал еще как минимум десять секунд другой палец коллеги из Парижа, улыбаясь и не вставая с места.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее, комментируя одно из появлений Макрона в очках на публичном мероприятии, предположил, что причиной этому могла стать новая пощечина от супруги президента Брижит.
В мае 2025 года лидер Франции с супругой прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен
7 июля, 16:41