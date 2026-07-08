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Макгрегор назвал себя величайшим бойцом со времен Брюса Ли - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Единоборства
 
13:39 08.07.2026 (обновлено: 13:51 08.07.2026)
Макгрегор назвал себя величайшим бойцом со времен Брюса Ли

Макгрегор заявил, что является величайшим полулегковесом со времен Брюса Ли

© Фото : Twitter.com/TheNotoriousMMAКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Twitter.com/TheNotoriousMMA
Конор Макгрегор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конор Макгрегор заявил, что является величайшим бойцом смешанных единоборств в полулегкой весовой категории со времен Брюса Ли.
  • 11 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC 329 Макгрегор проведет поединок против бывшего обладателя титула — американца Макса Холлоуэя.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор заявил, что является величайшим бойцом смешанных единоборств, выступающим в полулегкой весовой категории, со времен Брюса Ли.
Макгрегор 11 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC 329 проведет поединок против другого бывшего обладателя титула - американца Макса Холлоуэя. Ранее спортсмены уже встречались в 2013 году, тогда Макгрегор одержал победу единогласным решением судей.
"Странно, что я не вхожу в список величайших полулегковесов, если я побил всех ребят в этом рейтинге. Как я мог легко и уверенно побеждать их и при этом не попасть в этот список? Я - величайший полулегковес со времен Брюса Ли. И в воскресенье я это докажу", - заявил Конор в интервью ESPN.
Брюс Ли - американский мастер боевых искусств, актер, режиссер, сценарист и продюсер. Скончался в 1973 году в возрасте 32 лет.
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