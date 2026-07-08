Макгрегор назвал себя величайшим бойцом со времен Брюса Ли

"Странно, что я не вхожу в список величайших полулегковесов, если я побил всех ребят в этом рейтинге. Как я мог легко и уверенно побеждать их и при этом не попасть в этот список? Я - величайший полулегковес со времен Брюса Ли. И в воскресенье я это докажу", - заявил Конор в интервью ESPN.