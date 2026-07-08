Лукашенко рассказал Мирзиееву, где находится географический центр Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что географический центр Европы находится на севере Белоруссии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Белоруссию.

В рамках переговоров лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления.

МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, что ему в России рассказали, что географический центр Европы находится на севере Белоруссии.

"Я как-то не обращал внимания. Оказывается, у нас на севере Беларуси - географический центр Европы . Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы (вы - ред.) приехали", - сказал Лукашенко, обращаясь к Мирзиееву. Видеоотрывок беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"

Мирзиеев в среду прибыл с двухдневным официальным визитом в Белоруссию. Лукашенко принял коллегу в гостях у себя дома. Официальные переговоры запланированы на завтра.

Как ранее сообщала пресс-служба главы белорусского государства, в рамках переговоров на высшем уровне лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке - развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов.