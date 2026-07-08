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Лукашенко рассказал Мирзиееву, где находится географический центр Европы - РИА Новости, 08.07.2026
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23:30 08.07.2026 (обновлено: 23:37 08.07.2026)
Лукашенко рассказал Мирзиееву, где находится географический центр Европы

Лукашенко заявил, что географический центр Европы находится на севере Белоруссии

© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что географический центр Европы находится на севере Белоруссии.
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Белоруссию.
  • В рамках переговоров лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления.
МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, что ему в России рассказали, что географический центр Европы находится на севере Белоруссии.
"Я как-то не обращал внимания. Оказывается, у нас на севере Беларуси - географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы (вы - ред.) приехали", - сказал Лукашенко, обращаясь к Мирзиееву. Видеоотрывок беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
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Мирзиеев в среду прибыл с двухдневным официальным визитом в Белоруссию. Лукашенко принял коллегу в гостях у себя дома. Официальные переговоры запланированы на завтра.
Как ранее сообщала пресс-служба главы белорусского государства, в рамках переговоров на высшем уровне лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке - развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов.
К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них - декларация об установлении стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном.
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