Лукашенко рассказал Мирзиееву, где находится географический центр Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что географический центр Европы находится на севере Белоруссии.
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Белоруссию.
- В рамках переговоров лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления.
МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, что ему в России рассказали, что географический центр Европы находится на севере Белоруссии.
"Я как-то не обращал внимания. Оказывается, у нас на севере Беларуси - географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы (вы - ред.) приехали", - сказал Лукашенко, обращаясь к Мирзиееву. Видеоотрывок беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Мирзиеев в среду прибыл с двухдневным официальным визитом в Белоруссию. Лукашенко принял коллегу в гостях у себя дома. Официальные переговоры запланированы на завтра.
Как ранее сообщала пресс-служба главы белорусского государства, в рамках переговоров на высшем уровне лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке - развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов.
К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них - декларация об установлении стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном.