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В Луганске саперы изъяли неразорвавшуюся часть дрона, атаковавшего стоянку - РИА Новости, 08.07.2026
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15:51 08.07.2026 (обновлено: 16:32 08.07.2026)
В Луганске саперы изъяли неразорвавшуюся часть дрона, атаковавшего стоянку

В Луганске саперы изъяли неразорвавшуюся часть дрона ВСУ, атаковавшего стоянку

© Фото : Военная комендатура ЛНРНеразорвавшаяся часть дрона, атаковавшего стоянку в Луганске
Неразорвавшаяся часть дрона, атаковавшего стоянку в Луганске - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Военная комендатура ЛНР
Неразорвавшаяся часть дрона, атаковавшего стоянку в Луганске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На месте удара украинских БПЛА по стоянке с автомобилями предприятия "Почта ЛНР" обнаружена неразорвавшаяся боевая часть беспилотника.
  • Саперы военной комендатуры ЛНР изъяли боеприпас для последующей утилизации.
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Саперы военной комендатуры ЛНР обнаружили на месте удара украинских БПЛА по стоянке с автомобилями предприятия "Почта ЛНР" неразорвавшуюся боевую часть беспилотника и изъяли ее для последующей утилизации, сообщил РИА Новости представитель комендатуры.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке БПЛА ВСУ в Луганске стоянок с автомобилями предприятия "Почта ЛНР", а также предприятий, занимающихся перевозкой продуктов.
"Саперы военной комендатуры ЛНР обследовали место удара, обнаружили неразорвавшуюся боевую часть БПЛА и изъяли её для дальнейшей утилизации на полигоне", - сказал представитель комендатуры.
Он уточнил, что предварительно тип боеприпаса был установлен.
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