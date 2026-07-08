В Луганске саперы изъяли неразорвавшуюся часть дрона, атаковавшего стоянку

Краткий пересказ от РИА ИИ На месте удара украинских БПЛА по стоянке с автомобилями предприятия "Почта ЛНР" обнаружена неразорвавшаяся боевая часть беспилотника.

Саперы военной комендатуры ЛНР изъяли боеприпас для последующей утилизации.

ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Саперы военной комендатуры ЛНР обнаружили на месте удара украинских БПЛА по стоянке с автомобилями предприятия "Почта ЛНР" неразорвавшуюся боевую часть беспилотника и изъяли ее для последующей утилизации, сообщил РИА Новости представитель комендатуры.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке БПЛА ВСУ в Луганске стоянок с автомобилями предприятия "Почта ЛНР", а также предприятий, занимающихся перевозкой продуктов.

"Саперы военной комендатуры ЛНР обследовали место удара, обнаружили неразорвавшуюся боевую часть БПЛА и изъяли её для дальнейшей утилизации на полигоне", - сказал представитель комендатуры.