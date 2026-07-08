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Посольство: Лондон выступал за сегрегацию спорта по национальному признаку - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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20:18 08.07.2026 (обновлено: 21:48 08.07.2026)
Посольство: Лондон выступал за сегрегацию спорта по национальному признаку

Посольство РФ: Лондон выступал за сегрегацию спорта по национальному признаку

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ в Лондоне заявило, что Великобритания последовательно выступала за сегрегацию спорта по национальному признаку.
  • Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением МОК снять санкции с российских спортсменов.
  • В посольстве РФ отметили лицемерие Великобритании, которая не призывала к устранению из международного спорта своих союзников, участвующих в военных конфликтах.
ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Великобритания последовательно выступала за сегрегацию спорта по национальному признаку, заявило посольство РФ в Лондоне в ответ на негативную реакцию британских чиновников на решение МОК по России.
Ранее министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, заявив, что РФ не должна быть представлена в спорте.
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"Прикрываясь лозунгами о поддержке Украины, Лондон в последние годы последовательно выступал за недопуск российских атлетов к международным соревнованиям – по сути, сегрегацию по национальному признаку, что прямо противоречит принципам Олимпийской хартии", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В дипмиссии обратили внимание на лицемерие британской стороны, которая никогда не призывала к устранению из международного спорта своих союзников, чьи вооруженные силы участвуют в военных конфликтах.
"Все это укладывается в общую линию Лондона на нанесение России "стратегического поражения" и попытки навредить нашей стране в различных сферах. Не исключено и стремление устранить конкурента на крупных международных стартах в лице одной из ведущих спортивных держав", - заявили в посольстве.
Во вторник МОК отменил рекомендации международным спортивным организациям об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности того, чтобы все спортсмены России получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях.
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РоссияЛондонДмитрий ПесковМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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