Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство РФ в Лондоне заявило, что Великобритания последовательно выступала за сегрегацию спорта по национальному признаку.
- Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением МОК снять санкции с российских спортсменов.
- В посольстве РФ отметили лицемерие Великобритании, которая не призывала к устранению из международного спорта своих союзников, участвующих в военных конфликтах.
ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Великобритания последовательно выступала за сегрегацию спорта по национальному признаку, заявило посольство РФ в Лондоне в ответ на негативную реакцию британских чиновников на решение МОК по России.
Ранее министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, заявив, что РФ не должна быть представлена в спорте.
Песков прокомментировал решение МОК по ОКР
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"Прикрываясь лозунгами о поддержке Украины, Лондон в последние годы последовательно выступал за недопуск российских атлетов к международным соревнованиям – по сути, сегрегацию по национальному признаку, что прямо противоречит принципам Олимпийской хартии", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В дипмиссии обратили внимание на лицемерие британской стороны, которая никогда не призывала к устранению из международного спорта своих союзников, чьи вооруженные силы участвуют в военных конфликтах.
Во вторник МОК отменил рекомендации международным спортивным организациям об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности того, чтобы все спортсмены России получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях.