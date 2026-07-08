Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство РФ в Лондоне заявило, что Великобритания последовательно выступала за сегрегацию спорта по национальному признаку.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением МОК снять санкции с российских спортсменов.

В посольстве РФ отметили лицемерие Великобритании, которая не призывала к устранению из международного спорта своих союзников, участвующих в военных конфликтах.

ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Великобритания последовательно выступала за сегрегацию спорта по национальному признаку, заявило посольство РФ в Лондоне в ответ на негативную реакцию британских чиновников на решение МОК по России.

Ранее министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, заявив, что РФ не должна быть представлена в спорте.

"Прикрываясь лозунгами о поддержке Украины, Лондон в последние годы последовательно выступал за недопуск российских атлетов к международным соревнованиям – по сути, сегрегацию по национальному признаку, что прямо противоречит принципам Олимпийской хартии", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В дипмиссии обратили внимание на лицемерие британской стороны, которая никогда не призывала к устранению из международного спорта своих союзников, чьи вооруженные силы участвуют в военных конфликтах.

"Все это укладывается в общую линию Лондона на нанесение России "стратегического поражения" и попытки навредить нашей стране в различных сферах. Не исключено и стремление устранить конкурента на крупных международных стартах в лице одной из ведущих спортивных держав", - заявили в посольстве.

Во вторник МОК отменил рекомендации международным спортивным организациям об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.