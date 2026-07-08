Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР два велосипедиста пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 08.07.2026
В ЛНР два велосипедиста пострадали при атаке ВСУ

В ЛНР два велосипедиста пострадали при атаке БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР два велосипедиста ранены в результате ударов дронов ВСУ.
  • Украинские БПЛА также атаковали грузовой автомобиль в Старобельском муниципальном округе и грузовой микроавтобус в Рубежном, никто не пострадал.
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Два велосипедиста ранены в ЛНР в результате ударах украинских дронов, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Ранее Пасечник заявил, что при атаках украинских БПЛА на автомобили со вторника ранены три человека, еще четверо были ранены при атаках на кафе и АЗС.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области
Вчера, 21:24
Сватово вражеские БПЛА ударили по двум велосипедистам. С травмами разной степени тяжести в лечебное учреждение доставлены 79-летний и 48-летний мужчины", - сообщил Пасечник.
По словам главы ЛНР, украинские БПЛА также атаковали грузовой автомобиль в Старобельском муниципальном округе и грузовой микроавтобус в Рубежном, никто не пострадал.
"Все необходимые службы оперативно реагируют на происшествия и ликвидируют последствия. Следователи СУСК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак", - дополнил Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСватовоРубежноеЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала