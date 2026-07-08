В ЛНР два велосипедиста пострадали при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЛНР два велосипедиста ранены в результате ударов дронов ВСУ.

Украинские БПЛА также атаковали грузовой автомобиль в Старобельском муниципальном округе и грузовой микроавтобус в Рубежном, никто не пострадал.

ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Два велосипедиста ранены в ЛНР в результате ударах украинских дронов, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".

Ранее Пасечник заявил, что при атаках украинских БПЛА на автомобили со вторника ранены три человека, еще четверо были ранены при атаках на кафе и АЗС.

"В Сватово вражеские БПЛА ударили по двум велосипедистам. С травмами разной степени тяжести в лечебное учреждение доставлены 79-летний и 48-летний мужчины", - сообщил Пасечник.

По словам главы ЛНР, украинские БПЛА также атаковали грузовой автомобиль в Старобельском муниципальном округе и грузовой микроавтобус в Рубежном, никто не пострадал.