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В ЛНР при ударе дрона ВСУ по АЗС пострадали два человека - РИА Новости, 08.07.2026
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22:11 08.07.2026 (обновлено: 22:18 08.07.2026)
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по АЗС пострадали два человека

Пасечник: при атаке дрона ВСУ на АЗС в ЛНР пострадали два человека

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР при ударе украинского дрона по АЗС ранены два человека.
  • С вторника при атаках украинских БПЛА на автомобили, кафе и АЗС ранены пять человек.
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Два человека ранены в ЛНР при ударе украинского дрона по АЗС в ЛНР, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Ранее Пасечник заявил, что при атаках украинских БПЛА на автомобили со вторника ранены три человека, еще двое были ранены при атаках на кафе и АЗС.
"В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали автозаправочную станцию. Ранены двое 64-летних мужчин", - сообщил Пасечник.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛеонид Пасечник
 
 
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