Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР три человека получили ранения после атак БПЛА - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 08.07.2026 (обновлено: 14:34 08.07.2026)
В ЛНР три человека получили ранения после атак БПЛА

Пасечник: три человека получили ранения в результате атак БПЛА на ЛНР

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшеры скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Три человека ранены в ЛНР со вчерашнего дня в результате атак БПЛА ВСУ по автомобилям, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"На автодорогах в Старобельском муниципальном округе украинские беспилотники ударили по молоковозу и гражданскому грузовому автомобилю. Оба водителя ранены. Серьезный удар пришелся по Луганску. Вблизи Александровска вражеский БПЛА атаковал легковую машину, ранение получил 22-летний водитель", - сообщил Пасечник.
По его словам, со вторника БПЛА ВСУ активно атакуют республику.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияЛуганскЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала