В ЛНР три человека получили ранения после атак БПЛА

ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Три человека ранены в ЛНР со вчерашнего дня в результате атак БПЛА ВСУ по автомобилям, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"На автодорогах в Старобельском муниципальном округе украинские беспилотники ударили по молоковозу и гражданскому грузовому автомобилю. Оба водителя ранены. Серьезный удар пришелся по Луганску. Вблизи Александровска вражеский БПЛА атаковал легковую машину, ранение получил 22-летний водитель", - сообщил Пасечник.
По его словам, со вторника БПЛА ВСУ активно атакуют республику.
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22 июня 2022, 17:18