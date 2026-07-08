В ЛНР три человека получили ранения после атак БПЛА

"На автодорогах в Старобельском муниципальном округе украинские беспилотники ударили по молоковозу и гражданскому грузовому автомобилю. Оба водителя ранены. Серьезный удар пришелся по Луганску. Вблизи Александровска вражеский БПЛА атаковал легковую машину, ранение получил 22-летний водитель", - сообщил Пасечник.