Сотрудник КСИР погиб при атаках США на юг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудник военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции погиб в результате атак США на юг Ирана.
- Центральное командование ВС США утверждало, что удары по Ирану были нанесены в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Сотрудник военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции погиб в результате атак США на юг Ирана, сообщает отдел КСИР по связям с общественностью в городе Махшахр.
"Сегодня утром один из военных КСИР погиб в результате борьбы с вражескими БПЛА", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.