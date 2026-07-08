Сотрудник КСИР погиб при атаках США на юг Ирана

ТЕГЕРАН, 8 июл - РИА Новости. Сотрудник военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции погиб в результате атак США на юг Ирана, сообщает отдел КСИР по связям с общественностью в городе Махшахр.

Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.