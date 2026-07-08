СМИ: КСИР заявил об уничтожении американского БПЛА Reaper

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о сбитом американском БПЛА MQ-9.
- Беспилотник был сбит на юге Ирана.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что сбил американский БПЛА MQ-9 на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.
"Корпус стражей исламской революции заявляет, что сбил американский беспилотник MQ-9 на юге страны", - говорится в сообщении.
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2 марта, 07:09