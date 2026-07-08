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СМИ: КСИР заявил об уничтожении американского БПЛА Reaper - РИА Новости, 08.07.2026
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06:28 08.07.2026 (обновлено: 06:31 08.07.2026)
СМИ: КСИР заявил об уничтожении американского БПЛА Reaper

Press TV: КСИР сбил американский беспилотник MQ-9 на юге Ирана

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о сбитом американском БПЛА MQ-9.
  • Беспилотник был сбит на юге Ирана.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что сбил американский БПЛА MQ-9 на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.
"Корпус стражей исламской революции заявляет, что сбил американский беспилотник MQ-9 на юге страны", - говорится в сообщении.
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В миреИранКорпус стражей исламской революции
 
 
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