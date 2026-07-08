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Сафонов пожаловался в Конституционный суд на норму об уплате алиментов - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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16:07 08.07.2026 (обновлено: 16:17 08.07.2026)
Сафонов пожаловался в Конституционный суд на норму об уплате алиментов

Сафонов пожаловался в Конституционный суд РФ на норму об уплате алиментов

© Соцсети футболистаМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Соцсети футболиста
Матвей Сафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу Матвея Сафонова на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 81 Семейного кодекса.
  • Он утверждает, что решение суда о выплате алиментов в размере четверти заработка привело к серьезным финансовым трудностям, несмотря на то что он уже погасил задолженность по алиментам почти за 3,5 года и выплатил более 61 миллиона рублей.
  • Сафонов просит признать оспариваемое положение Семейного кодекса не соответствующим Конституции, так как оно препятствует установлению размера алиментов в твердой денежной сумме при нестабильном доходе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу россиянина, усомнившегося в конституционности нормы Семейного кодекса РФ, согласно которой алименты на содержание ребенка составляют определенную долю от дохода их плательщика, следует из материалов КС.
"Конституционный суд РФ принял к рассмотрению... жалобу М.Е. Сафонова на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 81 Семейного кодекса Российской Федерации (уплата алиментов в долевом отношении к доходу)", – указывается на сайте КС России.
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Согласно жалобе, которая имеется в распоряжении РИА Новости, по решению судов Матвей Сафонов, бывший вратарь "Краснодара", а нынче - французского "Пари Сен-Жермен", с января 2022 года обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере четверти заработка или иного дохода.
При этом, как указывает футболист, он единовременно погасил задолженность по алиментам почти за 3,5 года, выплатив более 61 миллиона рублей, а общая сумма алиментов, перечисленных на содержание ребенка, уже превышает 90 миллионов рублей.
«
"Решение суда... вынесенное в результате применения пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса... привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в моей жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника. В настоящее время никакой задолженности по уплате алиментов не имеется" – отмечает Сафонов в своей жалобе.
Заявитель уточняет также, что его доход как спортсмена не является стабильным и зависит от "многих обстоятельств".
Сафонов просит КС РФ признать оспариваемое положение Семейного кодекса не соответствующим конституции, поскольку эта норма, по его оценке, при отсутствии соглашения об уплате алиментов и наличия постоянного дохода у их плательщика "препятствует установлению размера алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке, в твердой денежной сумме, соразмерно реальным потребностям несовершеннолетнего ребенка".
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