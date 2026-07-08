Сафонов пожаловался в Конституционный суд на норму об уплате алиментов

Краткий пересказ от РИА ИИ Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу Матвея Сафонова на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 81 Семейного кодекса.

Он утверждает, что решение суда о выплате алиментов в размере четверти заработка привело к серьезным финансовым трудностям, несмотря на то что он уже погасил задолженность по алиментам почти за 3,5 года и выплатил более 61 миллиона рублей.

Сафонов просит признать оспариваемое положение Семейного кодекса не соответствующим Конституции, так как оно препятствует установлению размера алиментов в твердой денежной сумме при нестабильном доходе.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу россиянина, усомнившегося в конституционности нормы Семейного кодекса РФ, согласно которой алименты на содержание ребенка составляют определенную долю от дохода их плательщика, следует из материалов КС.

"Конституционный суд РФ принял к рассмотрению... жалобу М.Е. Сафонова на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 81 Семейного кодекса Российской Федерации (уплата алиментов в долевом отношении к доходу)", – указывается на сайте КС России.

Согласно жалобе, которая имеется в распоряжении РИА Новости, по решению судов Матвей Сафонов , бывший вратарь "Краснодара", а нынче - французского "Пари Сен-Жермен", с января 2022 года обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере четверти заработка или иного дохода.

При этом, как указывает футболист, он единовременно погасил задолженность по алиментам почти за 3,5 года, выплатив более 61 миллиона рублей, а общая сумма алиментов, перечисленных на содержание ребенка, уже превышает 90 миллионов рублей.

« "Решение суда... вынесенное в результате применения пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса... привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в моей жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника. В настоящее время никакой задолженности по уплате алиментов не имеется" – отмечает Сафонов в своей жалобе.

Заявитель уточняет также, что его доход как спортсмена не является стабильным и зависит от "многих обстоятельств".