В Минтрансе скорректировали расписание поездов на Крымском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расписание поездов в направлении Крымского полуострова скорректировано временно в целях безопасности.
- Сейчас на полуострове курсирует 7 пар поездов по 8 маршрутам.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Расписание поездов в направлении Крымского полуострова скорректировано в целях безопасности, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.
"Из соображений безопасности мы временно скорректировали расписание на Крымском направлении. Сейчас на полуострове курсирует 7 пар поездов по 8 маршрутам", - сказал министр в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что в связи с увеличением нагрузки на вокзал в Керчи делается все необходимое для обеспечения комфорта пассажиров.