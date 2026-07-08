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В Минтрансе скорректировали расписание поездов на Крымском направлении - РИА Новости, 08.07.2026
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21:59 08.07.2026 (обновлено: 22:04 08.07.2026)
В Минтрансе скорректировали расписание поездов на Крымском направлении

На Крымском направлении скорректировали расписание поездов в целях безопасности

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расписание поездов в направлении Крымского полуострова скорректировано временно в целях безопасности.
  • Сейчас на полуострове курсирует 7 пар поездов по 8 маршрутам.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Расписание поездов в направлении Крымского полуострова скорректировано в целях безопасности, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.
"Из соображений безопасности мы временно скорректировали расписание на Крымском направлении. Сейчас на полуострове курсирует 7 пар поездов по 8 маршрутам", - сказал министр в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что в связи с увеличением нагрузки на вокзал в Керчи делается все необходимое для обеспечения комфорта пассажиров.
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