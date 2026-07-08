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Медалистка Олимпиады Круглова победила на чемпионате России по стрельбе - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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23:16 08.07.2026
Медалистка Олимпиады Круглова победила на чемпионате России по стрельбе

Серебряный призер Олимпийских игр Круглова победила на ЧР по стрельбе

© Соцсети Стрелкового союза РоссииЮлия Круглова (в центре)
Юлия Круглова (в центре) - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Соцсети Стрелкового союза России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Круглова, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, стала победительницей чемпионата России по пулевой стрельбе в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
  • В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений победили Валентина Коваленко и Кирилл Григорьян.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Юлия Круглова стала победительницей чемпионата России по пулевой стрельбе, который проходит в Игнатово (Московская область).
Она стала лучшей в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Второе место заняла Софья Сабирова, третье - Виталия Булатова.
В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений победили Валентина Коваленко и Кирилл Григорьян, серебро на счету Дмитрия Пименова и Елены Кретининой, бронзу завоевали Александр Васильев и Майя Пономарева.
В стрельбе из пневматической винтовки с 10 м по движущейся мишени среди смешанных пар победителями стали Мария Кирьянова и Ян Эйдензон, серебряными призерами - Ирина Измалкова и Данил Балашов, бронзовыми - Анна и Максим Степановы.
Чемпионат России по пулевой стрельбе завершится 10 июля.
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