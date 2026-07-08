Медалистка Олимпиады Круглова победила на чемпионате России по стрельбе

Краткий пересказ от РИА ИИ Юлия Круглова, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, стала победительницей чемпионата России по пулевой стрельбе в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений победили Валентина Коваленко и Кирилл Григорьян.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Юлия Круглова стала победительницей чемпионата России по пулевой стрельбе, который проходит в Игнатово (Московская область).

Она стала лучшей в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Второе место заняла Софья Сабирова, третье - Виталия Булатова.

В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений победили Валентина Коваленко и Кирилл Григорьян, серебро на счету Дмитрия Пименова и Елены Кретининой, бронзу завоевали Александр Васильев и Майя Пономарева.

В стрельбе из пневматической винтовки с 10 м по движущейся мишени среди смешанных пар победителями стали Мария Кирьянова и Ян Эйдензон, серебряными призерами - Ирина Измалкова и Данил Балашов, бронзовыми - Анна и Максим Степановы.