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Число не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ снижается, заявил Кравцов - РИА Новости, 08.07.2026
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19:03 08.07.2026
Число не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ снижается, заявил Кравцов

Кравцов: число школьников, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ, снижается

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что число школьников, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ, снижается.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число школьников, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ, снижается, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами кабмина. Кравцов выступил с докладом.
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"Становится - тоже важнейший показатель - все меньше учеников, которые не преодолели минимальный порог ЕГЭ", - сказал глава Минпросвещения.
Он отметил, что министерство внимательно проанализирует результаты экзаменов и окажет всю методическую помощь школам, чтобы закрепить позитивные тренды.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее Кравцов заявил, что экзамен прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях. Выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован.
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