Число не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ снижается, заявил Кравцов

"Становится - тоже важнейший показатель - все меньше учеников, которые не преодолели минимальный порог ЕГЭ", - сказал глава Минпросвещения.

Он отметил, что министерство внимательно проанализирует результаты экзаменов и окажет всю методическую помощь школам, чтобы закрепить позитивные тренды.

Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее Кравцов заявил, что экзамен прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях. Выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован.