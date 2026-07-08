Рейтинг@Mail.ru
98% победителей олимпиад выбирают российские вузы, заявил Кравцов - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 08.07.2026
98% победителей олимпиад выбирают российские вузы, заявил Кравцов

Сергей Кравцов: Не менее 98% победителей олимпиад выбирают российские вузы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинистр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что не менее 98% победителей олимпиад выбирают российские вузы.
  • В дальнейшем они укрепляют потенциал отечественной науки, образования, IT-индустрии, заявил министр.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Не менее 98% победителей олимпиад выбирают российские вузы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В среду президент РФ Владимир Путин проводит совещание с кабмином.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Кравцов назвал число стобалльников на ЕГЭ-2026
6 июля, 15:19
"Совместно с фондом "Талант и успех" мы организовали непрерывное сопровождение победителей олимпиад. Хочу сказать, что 98% выбирают российские вузы и в дальнейшем укрепляют потенциал отечественной науки, образования, IT-индустрии", - сказал Кравцов.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее Кравцов заявил, что экзамен прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях. Выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора, около 149 тысяч человек подали заявление на пересдачу одного из предметов, самым популярным стало обществознание.
Министр просвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Сергей Кравцов: школьное образование станет более прикладным
5 июля, 11:00
 
ОбществоРоссияСергей КравцовВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала