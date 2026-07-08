98% победителей олимпиад выбирают российские вузы, заявил Кравцов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что не менее 98% победителей олимпиад выбирают российские вузы.
- В дальнейшем они укрепляют потенциал отечественной науки, образования, IT-индустрии, заявил министр.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Не менее 98% победителей олимпиад выбирают российские вузы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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"Совместно с фондом "Талант и успех" мы организовали непрерывное сопровождение победителей олимпиад. Хочу сказать, что 98% выбирают российские вузы и в дальнейшем укрепляют потенциал отечественной науки, образования, IT-индустрии", - сказал Кравцов.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее Кравцов заявил, что экзамен прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях. Выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора, около 149 тысяч человек подали заявление на пересдачу одного из предметов, самым популярным стало обществознание.