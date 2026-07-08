Более 70 баллов на ЕГЭ набрали 330 тысяч человек, сообщил Кравцов

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 330 тысяч человек набрали более 70 баллов на ЕГЭ, что на 52 тысячи больше, чем в прошлом году.

Об этом министр просвещения Сергей Кравцов.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 70 баллов на ЕГЭ набрали 330 тысяч человек, что на 52 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В среду президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

"В этом году установлен рекорд, Владимир Владимирович, 330 тысяч школьников набрали 70 и выше баллов. Это, фактически, каждый второй школьник. Это на 52 тысячи больше, чем было в прошлом году", - сказал Кравцов в докладе Путину.