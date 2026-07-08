Более 70 баллов на ЕГЭ набрали 330 тысяч человек, сообщил Кравцов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 330 тысяч человек набрали более 70 баллов на ЕГЭ, что на 52 тысячи больше, чем в прошлом году.
- Об этом министр просвещения Сергей Кравцов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 70 баллов на ЕГЭ набрали 330 тысяч человек, что на 52 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В среду президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"В этом году установлен рекорд, Владимир Владимирович, 330 тысяч школьников набрали 70 и выше баллов. Это, фактически, каждый второй школьник. Это на 52 тысячи больше, чем было в прошлом году", - сказал Кравцов в докладе Путину.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее Кравцов заявил, что экзамен прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях. Выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору 8 и 9 июля. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора, около 149 тысяч человек подали заявление на пересдачу одного из предметов, самым популярным стало обществознание.