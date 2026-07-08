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Ученики летней школы по финбезопасности поучаствовали в ТИМ "Бирюса" - РИА Новости, 08.07.2026
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08:55 08.07.2026 (обновлено: 10:06 08.07.2026)
Ученики летней школы по финбезопасности поучаствовали в ТИМ "Бирюса"

Ученики международной летней школы по финбезопасности обучались на ТИМ "Бирюса"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Более 30 детей из регионов России и других государств, ставших участниками международной летней школы по финансовой безопасности, прошли обучение на всероссийском молодежном образовательном форуме "ТИМ "Бирюса" под Красноярском, сообщает министерство финансов Красноярского края.
"Более 30 детей из II Международной летней школы по финансовой безопасности приняли участие в образовательной программе тематической смены "ФинЗОЖ" на ...ТИМ "Бирюса". Школьники из регионов России, а также Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана – победители отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что они прошли интерактивные форматы, направленные на развитие навыков финансовой грамотности и финансовой безопасности. Образовательные блоки для них провели эксперты смены "ФинЗОЖ".
В программу вошли "Чекап финансовой безопасности", интерактив "Стоп-дроп", направленный на разбор схем вовлечения людей в дропперство, а также финансовый квиз, на котором разбирали практические кейсы и современные схемы финансового мошенничества. Смена "ФинЗОЖ" стала дополнительной площадкой подготовки к финалу VI международной олимпиады по финансовой безопасности.
По данным министерства, школьники смогли закрепить знания и ознакомиться с практическими форматами финансового просвещения.
Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года по поручению президента РФ в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Финал олимпиады пройдет с 27 сентября по 2 октября в Красноярске на базе Сибирского федерального университета.
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