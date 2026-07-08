Украинка Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла итальянку Жасмин Паолини в четвертьфинале Уимблдона со счетом 6:3, 6:2.
- Марта Костюк повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема и поборется за путевку в финал Уимблдона с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) — Элизе Мертенс (Бельгия).
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла итальянку Жасмин Паолини в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу украинки, которая посеяна на турнире под 12-м номером. У Паолини был 13-й номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.
Wimbledon WTA
08 июля 2026 • начало в 15:35
Завершен
Костюк повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее она доходила до полуфинала на последнем "Ролан Гаррос".
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