Рейтинг@Mail.ru
Украинка Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:52 08.07.2026 (обновлено: 17:06 08.07.2026)
Украинка Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

Костюк выиграла у итальянки Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаУкраинская теннисистка Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Украинская теннисистка Марта Костюк. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла итальянку Жасмин Паолини в четвертьфинале Уимблдона со счетом 6:3, 6:2.
  • Марта Костюк повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема и поборется за путевку в финал Уимблдона с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) — Элизе Мертенс (Бельгия).
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла итальянку Жасмин Паолини в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу украинки, которая посеяна на турнире под 12-м номером. У Паолини был 13-й номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
08 июля 2026 • начало в 15:35
Завершен
Марта Костюк
2 : 06:36:2
Жасмин Паолини
Календарь Турнирная таблица История встреч
Костюк повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее она доходила до полуфинала на последнем "Ролан Гаррос".
За путевку в финал она поборется с победительницей пары Линда Носкова (Чехия, 9-й номер посева) - Элизе Мертенс (Бельгия, 25).
Чешская теннисистка Каролина Мухова - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Мухова впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона
7 июля, 19:56
 
ТеннисСпортЛондонЧехияБельгияРолан Гаррос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    А. Зверев
    442
    666
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала