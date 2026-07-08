Украинка Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла итальянку Жасмин Паолини в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу украинки, которая посеяна на турнире под 12-м номером. У Паолини был 13-й номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.