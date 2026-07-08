Коростелев высказался про МОК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участник Олимпиады в Италии российский лыжник Савелий Коростелев назвал хорошей новостью решение исполкома МОК временно восстановить статус ОКР.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Участник Олимпиады в Италии российский лыжник Савелий Коростелев назвал хорошей новостью решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменить рекомендации международным федерациям об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Хорошая новость", - сказал Коростелев РИА Новости, комментируя решение МОК.
Во вторник исполком МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус ОКР.