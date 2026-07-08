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Коростелев высказался про МОК - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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14:58 08.07.2026 (обновлено: 15:01 08.07.2026)
Коростелев высказался про МОК

Коростелев назвал хорошей новостью отмену санкций против российских спортсменов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев
Российский спортсмен Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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Российский спортсмен Савелий Коростелев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участник Олимпиады в Италии российский лыжник Савелий Коростелев назвал хорошей новостью решение исполкома МОК временно восстановить статус ОКР.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Участник Олимпиады в Италии российский лыжник Савелий Коростелев назвал хорошей новостью решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменить рекомендации международным федерациям об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Хорошая новость", - сказал Коростелев РИА Новости, комментируя решение МОК.
Во вторник исполком МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус ОКР.
Олимпийский флаг и флаг России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
МОК отменил санкции в отношении российских спортсменов
7 июля, 17:40
 
СпортИталияСавелий КоростелевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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