Коростелев высказался про МОК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Участник Олимпиады в Италии российский лыжник Савелий Коростелев назвал хорошей новостью решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменить рекомендации международным федерациям об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Во вторник исполком МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус ОКР.