Колокольцев: МВД против политизации полицейского сотрудничества стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что министерство выступает категорическим противником политизации полицейского сотрудничества между государствами.
- Колокольцев встретился с представителями Шри-Ланки и обсудил важность тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией.
- Министр пригласил коллег из Шри-Ланки на Международную конференцию по проблеме распространения идеологии экстремизма в Москве.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МВД РФ выступает категорическим противником политизации полицейского сотрудничества между государствами, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что Колокольцев в Нью-Йорке встретился с министром общественной безопасности и по парламентским делам Шри-Ланки Виджепалой Анандой и генеральным инспектором полиции Шри-Ланки Вирасурией Приянтой.
"Мы благодарны нашим коллегам за взвешенные позиции вашего государства при обсуждении различных антироссийских резолюций. Российская сторона выступает категорическим противником политизации полицейского сотрудничества. В условиях напряженной международной обстановки это очень важно, потому что те вызовы современного мира, они предполагают, наоборот, более тесное сотрудничество между партнерами, но ни коим образом не политизацию всего этого процесса, потому что современные вызовы, криминальные угрозы, они никуда не деваются от напряженности международных отношений", - сказал министр на видео, опубликованном в канале Волк на платформе "Макс".
Колокольцев добавил, что Россия и Шри-Ланка должны тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией, а также шире использовать возможности Интерпола для обмена информацией. Кроме того, министр высоко оценил работу шри-ланкийских коллег по борьбе с транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.
Также глава МВД РФ положительно оценил сотрудничество между правоохранительными органами двух государств по линии Интерпола.
Колокольцев пригласил коллег из Шри-Ланки на Международную конференцию по проблеме распространения идеологии экстремизма, которая пройдет в сентябре в Москве.