Колокольцев: МВД против политизации полицейского сотрудничества стран

Колокольцев добавил, что Россия и Шри-Ланка должны тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией, а также шире использовать возможности Интерпола для обмена информацией. Кроме того, министр высоко оценил работу шри-ланкийских коллег по борьбе с транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.