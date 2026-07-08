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Российский фехтовальщик погиб после падения в колодец - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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18:08 08.07.2026 (обновлено: 18:29 08.07.2026)
Российский фехтовальщик погиб после падения в колодец

Призер Кубка Московской области по фехтованию Соловьев погиб, упав в колодец

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГвоздики
Гвоздики - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский фехтовальщик Андрей Соловьев погиб в результате падения в колодец в подмосковном Раменском.
  • Причиной смерти могла стать высокая концентрация метана в колодце, при этом в момент трагедии Соловьев был пьян.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский фехтовальщик Андрей Соловьев погиб в результате падения в колодец в подмосковном Раменском, сообщает Baza.
О смерти 19-летнего спортсмена 29 июня сообщила Московская государственная академия физической культуры.
По информации источника, Соловьев вместе с друзьями открыл люк газораспределительного колодца и, предположительно, на спор прыгнул внутрь. Причиной смерти могла стать высокая концентрация метана в колодце.
Отмечается, что в момент трагедии Соловьев был пьян. Следственный комитет проводит проверку.
Соловьев, который был рапиристом, является серебряным призером Кубка Московской области по фехтованию, бронзовым призером первенства Московской области среди юниоров и чемпионата области.
 
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