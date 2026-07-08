Российский фехтовальщик погиб после падения в колодец

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский фехтовальщик Андрей Соловьев погиб в результате падения в колодец в подмосковном Раменском.

Причиной смерти могла стать высокая концентрация метана в колодце, при этом в момент трагедии Соловьев был пьян.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский фехтовальщик Андрей Соловьев погиб в результате падения в колодец в подмосковном Раменском, сообщает Российский фехтовальщик Андрей Соловьев погиб в результате падения в колодец в подмосковном Раменском, сообщает Baza.

О смерти 19-летнего спортсмена 29 июня сообщила Московская государственная академия физической культуры.

По информации источника, Соловьев вместе с друзьями открыл люк газораспределительного колодца и, предположительно, на спор прыгнул внутрь. Причиной смерти могла стать высокая концентрация метана в колодце.

Отмечается, что в момент трагедии Соловьев был пьян. Следственный комитет проводит проверку.