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Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около семи километров - РИА Новости, 08.07.2026
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01:12 08.07.2026
Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около семи километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту около 7 километров

© Фото : NASA/JSCВулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : NASA/JSC
Вулкан Шивелуч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс, столб пепла поднялся на 7000 метров над уровнем моря.
  • Вулкану присвоен оранжевый код угрозы для авиации, так как его активность может быть опасной для воздушных судов.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Мощный пепловый выброс произошел на вулкане Шивелуч, столб пепла поднялся на 7000 метров над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН, чьи камеры зафиксировали выброс.
"Восьмого июля 2026 года в 07.47 (мск 7 июля 22.47 – ред.) на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 7000 м над уровнем моря", — проинформировали ученые на платформе "Макс".
По данным ученых, эксплозивно-экструзивное извержение вулкана продолжается, сопровождается мощной газово-паровой активностью, в северной части лавового купола продолжается рост нового блока лавы.
Как ранее сообщали ученые, вулкану присвоен оранжевый код угрозы для авиации: действующая активность может представлять опасность для международных и низколетящих воздушных судов.
Шивелуч — один из самых активных вулканов Камчатки. Его абсолютная высота составляет 3283 м, высота лавового купола — около 2500 м. Вулкан находится на севере полуострова Камчатка в пределах Восточного хребта. Это самый северный действующий вулкан региона. Он расположен в 47 километрах от ближайшего поселка Ключи и в 440 км от Петропавловска-Камчатского.
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