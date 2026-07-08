Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около семи километров

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Мощный пепловый выброс произошел на вулкане Шивелуч, столб пепла поднялся на 7000 метров над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН, чьи камеры зафиксировали выброс.

По данным ученых, эксплозивно-экструзивное извержение вулкана продолжается, сопровождается мощной газово-паровой активностью, в северной части лавового купола продолжается рост нового блока лавы.

Как ранее сообщали ученые, вулкану присвоен оранжевый код угрозы для авиации: действующая активность может представлять опасность для международных и низколетящих воздушных судов.