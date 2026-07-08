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Ульянов: Россия и МАГАТЭ могут обсудить новые меры безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 08.07.2026
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03:01 08.07.2026
Ульянов: Россия и МАГАТЭ могут обсудить новые меры безопасности ЗАЭС

Ульянов: РФ и МАГАТЭ в Калининграде обсудят новые меры безопасности ЗАЭС

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос новых мер безопасности Запорожской АЭС могут обсудить на встрече российской делегации и гендиректора МАГАТЭ в Калининграде.
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Калининград для переговоров с «Росатомом» и российскими ведомствами по Запорожской АЭС.
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Вопрос новых мер безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут обсудить на встрече российской делегации и гендиректора МАГАТЭ в Калининграде, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я думаю, что на встрече в Калининграде этот вопрос будет обсуждаться", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, обсуждает ли российская сторона с МАГАТЭ новые меры по обеспечению ядерной безопасности станции на фоне последних угроз.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью РИА Новости, что вскоре посетит Калининград для переговоров с "Росатомом" и российскими ведомствами по Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Гросси заявил, что при избрании генсеком ООН будет вести диалог со всеми
Вчера, 01:18
 
В миреКалининградРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
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