Ульянов: Россия и МАГАТЭ могут обсудить новые меры безопасности ЗАЭС

ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Вопрос новых мер безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут обсудить на встрече российской делегации и гендиректора МАГАТЭ в Калининграде, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью РИА Новости, что вскоре посетит Калининград для переговоров с "Росатомом" и российскими ведомствами по Запорожской АЭС.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.