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"Яндекс" начал показывать наличие топлива на АЗС - РИА Новости, 08.07.2026
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20:08 08.07.2026 (обновлено: 21:48 08.07.2026)
"Яндекс" начал показывать наличие топлива на АЗС

Яндекс запустил интерактивную карту с данными о наличии топлива на АЗС

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Яндекс» открыл интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки».
  • Функция доступна пользователям в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшие недели начнет работать в других городах.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пользователи сервисов "Яндекса" теперь могут на интерактивной карте посмотреть данные о наличии топлива на АЗС, сообщили в компании.
"Яндекс" открывает интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей "Яндекс Go" и приложения "Яндекс Заправки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее такая функция была доступна только водителям такси. Сейчас она доступна всем пользователям в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшие недели начнет работать и в других городах, заверили в пресс-службе.
Благодаря данной функции, на карте можно увидеть заправки, на которых водители заправлялись совсем недавно, и отфильтровать их по нужному типу топлива, а также проверить очереди.
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