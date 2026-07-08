"Яндекс" начал показывать наличие топлива на АЗС

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пользователи сервисов "Яндекса" теперь могут на интерактивной карте посмотреть данные о наличии топлива на АЗС, сообщили в компании.

Благодаря данной функции, на карте можно увидеть заправки, на которых водители заправлялись совсем недавно, и отфильтровать их по нужному типу топлива, а также проверить очереди.