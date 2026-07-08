"Яндекс" начал показывать наличие топлива на АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Яндекс» открыл интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки».
- Функция доступна пользователям в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшие недели начнет работать в других городах.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пользователи сервисов "Яндекса" теперь могут на интерактивной карте посмотреть данные о наличии топлива на АЗС, сообщили в компании.
"Яндекс" открывает интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей "Яндекс Go" и приложения "Яндекс Заправки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее такая функция была доступна только водителям такси. Сейчас она доступна всем пользователям в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшие недели начнет работать и в других городах, заверили в пресс-службе.
Благодаря данной функции, на карте можно увидеть заправки, на которых водители заправлялись совсем недавно, и отфильтровать их по нужному типу топлива, а также проверить очереди.